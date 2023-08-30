Не все казахстанские школы успеют отремонтировать к 1 сентября

Классная комната. Иллюстративное фото: Julian Stratenschulte / Picture Alliance / Getty Images

До 1 сентября осталось всего несколько дней. Однако к этому моменту не все школы в Казахстане будут полностью готовы принять детей из-за ремонта, передает сайт телеканала КТК.

По информации телеканала, не все школы в Жамбылской области успевают завершить ремонт к 1-му сентября – школьникам в этих учебных заведениях придется учиться под шум строительных работ.

Например, это коснется учащихся одной из средних школ Тараза, где капитального ремонта не было почти полвека. В администрации школы телеканалу сообщили, что к сентябрю сдадут два этажа из трех – в здании полностью меняют полы, окна, мебель. Остальное собираются доделать уже во время учебы.

Как рассказали корреспонденты телеканала, в регионе капитально ремонтируют сразу 17 школ на 4,5 млрд тенге. Однако некоторые сильно отстают от графика.

"На сегодняшний день в трех школах из семи названных завершены ремонтные работы. В остальных четырех школах – это (школы № – прим. ред.) 28, 34, 44, 46 – есть риск, что работы не будут завершены до нового учебного года. Поэтому для охвата учащихся данных школ обучением предусмотрено временное размещение в близрасположенных школах", – говорит заведующая сектором непрерывного образования отдела образования Тараза Айгуль Байназарова.

Ученикам как минимум шести школ области придется учиться в чужих кабинетах.

Тем временем в Северном Казахстане заявили о полной готовности школ – в них также пообещали навести порядок с охраной. В регионе, по информации телеканала, выделили почти 3 млрд на круглосуточную спецохрану школ, детсадов и колледжей, а также боле 4 млрд тенге – на капремонт.

Тысячи детей из 300 отдаленных аулов, где нет школ, будут каждый день возить на новых автобусах на учебу.

В целом в регионе 357 школ. По словам чиновников, в четырех из них ремонт не закончен, но к 1 сентября все будет готово.

Источник: КТК

Ранее премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что более десятка новых школ в Казахстане могут не успеть открыться к 1 сентября. Глава кабмина потребовал от министра просвещения ускорить работы.

Напомним, недавно вице-премьер-министр и министр труда Тамара Дуйсенова заявила, что казахстанские школьники вновь будут учиться до 25 мая, то есть учебный год сократится с 36 до 34 недель.

В связи с этим Минпросвещения решило снизить нагрузку на предметы для школьников.

В этом году учебный год завершился 31 мая – такую длительность учебного года в Казахстане утвердило в августе прошлого года Министерство просвещения. Однако многие из родителей учащихся попросили снова завершать учебу 25 мая.

Наряду с этим появилась информация, что во многих школах дети в дополнительные дни были заняты сдачей книг, а не учебой. Также в некоторых учебных заведениях последний звонок провели раньше положенного срока.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034541-ne-vse-kazahstanskie-shkoly-uspeyut-otremontirovat-k-1-sentyabrya/