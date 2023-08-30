Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Не все казахстанские школы успеют отремонтировать к 1 сентября

Опубликовано:

Пенал со школьными принадлежностями лежит на парте
Классная комната. Иллюстративное фото: Julian Stratenschulte / Picture Alliance / Getty Images

До 1 сентября осталось всего несколько дней. Однако к этому моменту не все школы в Казахстане будут полностью готовы принять детей из-за ремонта, передает сайт телеканала КТК.

По информации телеканала, не все школы в Жамбылской области успевают завершить ремонт к 1-му сентября – школьникам в этих учебных заведениях придется учиться под шум строительных работ.

Например, это коснется учащихся одной из средних школ Тараза, где капитального ремонта не было почти полвека. В администрации школы телеканалу сообщили, что к сентябрю сдадут два этажа из трех – в здании полностью меняют полы, окна, мебель. Остальное собираются доделать уже во время учебы.

Как рассказали корреспонденты телеканала, в регионе капитально ремонтируют сразу 17 школ на 4,5 млрд тенге. Однако некоторые сильно отстают от графика.

"На сегодняшний день в трех школах из семи названных завершены ремонтные работы. В остальных четырех школах – это (школы № – прим. ред.) 28, 34, 44, 46 – есть риск, что работы не будут завершены до нового учебного года. Поэтому для охвата учащихся данных школ обучением предусмотрено временное размещение в близрасположенных школах", – говорит заведующая сектором непрерывного образования отдела образования Тараза Айгуль Байназарова.

Ученикам как минимум шести школ области придется учиться в чужих кабинетах.

Тем временем в Северном Казахстане заявили о полной готовности школ – в них также пообещали навести порядок с охраной. В регионе, по информации телеканала, выделили почти 3 млрд на круглосуточную спецохрану школ, детсадов и колледжей, а также боле 4 млрд тенге – на капремонт.

Тысячи детей из 300 отдаленных аулов, где нет школ, будут каждый день возить на новых автобусах на учебу.

В целом в регионе 357 школ. По словам чиновников, в четырех из них ремонт не закончен, но к 1 сентября все будет готово.

Источник: КТК

Ранее премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что более десятка новых школ в Казахстане могут не успеть открыться к 1 сентября. Глава кабмина потребовал от министра просвещения ускорить работы.

Напомним, недавно вице-премьер-министр и министр труда Тамара Дуйсенова заявила, что казахстанские школьники вновь будут учиться до 25 мая, то есть учебный год сократится с 36 до 34 недель.

В связи с этим Минпросвещения решило снизить нагрузку на предметы для школьников.

В этом году учебный год завершился 31 мая – такую длительность учебного года в Казахстане утвердило в августе прошлого года Министерство просвещения. Однако многие из родителей учащихся попросили снова завершать учебу 25 мая.

Наряду с этим появилась информация, что во многих школах дети в дополнительные дни были заняты сдачей книг, а не учебой. Также в некоторых учебных заведениях последний звонок провели раньше положенного срока.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034541-ne-vse-kazahstanskie-shkoly-uspeyut-otremontirovat-k-1-sentyabrya/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.