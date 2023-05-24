"Вопрос надо задавать не мне": Аймагамбетов ответил, зачем перенесли последний звонок, если учебники сдают уже сейчас

Асхат Аймагамбетов. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Экс-глава минпросвещения Асхат Аймагамбетов в кулуарах палаты рассказал, насколько был обоснованным перенос последнего звонка с 25 мая на более поздний срок, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, для чего нужно было продлевать учебный год и переносить дату последнего звонка, если дети заняты в дополнительные дни сдачей книг, а не учебой, как это говорилось ранее.

"Если собирают учебники, этот вопрос надо задавать не мне. Этот вопрос надо задавать министерству просвещения. Я уверен в том, что коллеги занимаются этим вопросом. Там достаточно квалифицированный состав. Работники, которые знают свою работу. Уверен в том, что наши коллеги этими вопросами занимаются и своевременно разберутся", – заявил в ответ Асхат Аймагамбетов.

По его словам, его дети учатся и о сдаче учебников пока речи не идет.

"В разных регионах ситуация обстоит по-разному и в разных школах тоже. Поэтому мы говорим о том, что надо смотреть каждый кейс отдельно и министерство, я думаю, со всеми этими вопросами разберется", – уверен депутат.

В целом же, говоря о продлении в свое время учебного года, Асхат Аймагамбетов отметил, что самое главное – принимать решения, которые нужны стране, даже если они непопулярны в обществе.

"Я думаю, этот подход является очень важным, и мы старались принимать такие решения", – резюмировал он.

Продолжительность учебного года в Казахстане

В прошлом году в министерстве просвещения рассказали о рассмотрении вопроса о продлении учебного года для казахстанских школьников. При этом стало известно, что летние каникулы сократятся на пять дней.

Наряду с этим главный санврач страны Айжан Есмагамбетова пояснила, что продление учебного года с 25 по 31 мая с точки зрения эпидемиологии большого значения не имеет.

15 августа 2022 года министерство просвещения официально продлило длительность учебного года до 31 мая.

В марте нынешний глава минпросвещения Гани Бейсембаев сообщил, что поступает много предложений от родителей с просьбой завершать учебный год 25 мая.

Подробнее о том, когда пройдут последний звонок и выпускные в Алматы в 2023 году, можно прочитать тут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021889-aymagambetov-otvetil-na-kritiku-perenosa-poslednego-zvonka/