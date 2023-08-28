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Минпросвещения снизит нагрузку на школьников из-за переноса последнего звонка

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Класс с партой и школьными предметами
Школа. Иллюстративное фото: pexels.com

В связи с переходом на 34-недельный учебный год Министерство просвещения решило сократить нагрузку по предметам для школьников. Соответствующий проект приказа опубликован на портале "Открытые НПА".

Проект о внесении изменений в приказ министра просвещения от 16 сентября 2022 года №399 "Об утверждении типовых учебных программ по общеобразовательным предметам и курсам по выбору уровней начального, основного среднего и общего среднего образования" опубликовали 25 августа.

Публичное обсуждение продлится до 11 сентября текущего года.

В опубликованных документах предлагается сократить количество часов по всем предметам для учащихся общеобразовательных школ в связи с возвратом на 34-недельный учебный год.

Так, например, типовая учебная программа по предмету "Обучение грамоте" для учащихся первого класса сократилась со 114 до 102 часов. По предмету "Казахский язык" – с 70 до 66 часов (с русским языком обучения), для 2-4 классов – со 108 до 102 часов в год, для четвероклассников – со 144 до 136 часов.

По предмету "Русский язык" для учащихся 2-4 классов с русским языком обучения число учебных часов сократилось со 144 до 136 в год.

На днях вице-премьер-министр и министр труда Тамара Дуйсенова заявила, что казахстанские школьники вновь будут учиться до 25 мая – то есть учебный год сократится с 36 до 34 недель.

Напомним, что в этом году последний звонок школы Казахстана провели 1 июня, так как в августе прошлого года Министерство просвещения утвердило новую длительность учебного года в Казахстане, продлив его до 31 мая.

Таким образом, госэкзамены для 11-классников прошли с 5 по 19 июня, а вручение аттестатов для них же – с 20 по 22 июня.

В связи с этим некоторые родители начали просить завершать учебный год 25 мая. Решение о продлении учебного года подвергли также критике в мажилисе.

При этом Гани Бейсембаев в преддверии последнего звонка говорил, что если казахстанские школьники опять перейдут на 34-недельное обучение, то нужно будет отказаться от пятидневной учебной недели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2034247-minprosvescheniya-snizit-nagruzku-na-shkolnikov-iz-za-perenosa-poslednego-zvonka/

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