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30 лет независимости Казахстана

До сентября осталось 10 дней, но решение по срокам учебного года в Казахстане еще не приняли

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Школьники читают книгу
Школа. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

В кулуарах правительства главу Минпросвещения Гани Бейсембаева спросили, принято ли в Казахстане решение о длительности учебного года, который начнется через 10 дней, передает корреспондент NUR.KZ.

"Эксперты уже завершили обсуждение. Были разные мнения - есть те, кто за 34 и кто за 36 недель. Каждое мнение для меня очень важно. Я выслушал все стороны.

Сегодня мы уже ближе к принятию решения, скоро вы услышите это решение. Мы подошли к этому как требуется - выслушали, обратили внимание на каждое мнение, которое было высказано со стороны наших экспертов", - заявил министр.

Напомним, что ранее в Казахстане перенесли окончание учебного года с 25 на 31 мая.

Изменение сроков учебного года в Казахстане

В августе прошлого года Министерство просвещения утвердило длительность учебного года в Казахстане, продлив его до 31 мая. Таким образом, в этом году последний звонок прошел 1 июня, госэкзамены для 11-классников - с 5 по 19 июня, вручение аттестатов для них же - с 20 по 22 июня.

В конце мая появилась информация, что были выявлены школы, которые провели последний звонок раньше 1 июня. С данными учебными заведениями провели разъяснительную беседу.

Ситуацию также просили прокомментировать Асхата Аймагамбетова - экс-министра просвещения, уже занимавшего на тот момент пост мажилисмена. Его спросили, зачем надо было продлевать учебный год, если дети заняты в дополнительные дни сдачей книг, а не учебой. Аймагамбетов ответил, что этот вопрос нужно задавать министерству, а не ему.

В начале марта действующий глава Минпросвещения рассказал, что многие из родителей просят завершать учебный год 25 мая. По его словам, отказываться от идеи возврата пока не планируется.

В преддверии последнего звонка Гани Бейсембаев говорил, что если казахстанские школьники перейдут опять на 34 недели, то нужно будет отказаться от пятидневной учебной недели.

Около недели назад он сообщил, что вопрос о длительности учебного года в Казахстане рассматривают снова и очень скоро должны дать окончательный ответ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033466-10-dney-do-1-sentyabrya-v-kazahstane-vse-esche-ne-reshili-skolko-budet-dlitsya-uchebnyy-god/

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