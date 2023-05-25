"Цель у нас одна": глава Минпросвещения о сокращении учебного года в Казахстане

Последний звонок. Иллюстративное фото: Lev Vlasov / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев в кулуарах кабмина объяснил, для чего нужно было продлевать учебный год в Казахстане, сообщает NUR.KZ.

Бейсембаев заявил, что необходимо уделить особое внимание развитию и качеству образования.

"Мы сейчас принимаем меры по приведению в соответствие стандартов и программ, улучшению качества и методики преподавания. Думаю, никто не против, чтобы наши дети были конкурентоспособными гражданами мира", - добавил он.

Министр также отметил, что был изучен мировой опыт на предмет того, сколько длится учебный год.

"До этого дня у нас учебный год составлял 34 недели. Сейчас для приведения к соответствию со стандартами ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития - прим. ред.) нужно уменьшить нагрузку на учеников, принято было это решение вместе с экспертами. Оно было введено в учебные программы и рассчитано на 36 недель учебы. Поэтому учебный год заканчивается 31 мая. Если мы перейдем опять на 34 недели, мы должны будем отказаться от пятидневной учебной недели", - заявил глава Минпросвещения.

По его словам, в прошлом году учебный год продлили в том числе для того, чтобы дети больше времени проводили с родителями.

"Еще один выход - мы тогда должны сокращать часы математики, физики, английского, казахского и русского языков. Что лучше? Но цель у нас одна - нужно предоставить качественное образование нашим ученикам.

Решение по этому вопросу должны принять специалисты. Ведь это последний звонок, не просто обмен на 25 мая, это конкретный государственный стандарт, касающийся продолжительности программы на 36 недель.

Восстановление (прежних сроков - прим. ред.) может привести к другим изменениям, то есть к 6-дневному учебному плану или к сокращению учебных часов по предмету. Это непросто. Чтобы принять такое решение в сфере образования, необходимо провести четкую и правильную экспертизу", - резюмировал министр.

Продление учебного года в Казахстане

В августе прошлого года министерство просвещения изменило сроки учебного года для казахстанских школьников - теперь учебный год оканчивается 31 мая, а не 25 мая.

Сообщалось, что продолжительность нового учебного года составляет 35 учебных недель для учащихся 1 классов, 36 учебных недель - во 2-11 классах, вместо 34 недель, как это было ранее.

Тогда же отмечалось, что казахстанские эксперты неоднократно обращались с просьбой рассмотреть вопрос о продлении учебного года до конца июня и начале учебного года с 20 августа. Они аргументировали это тем, что Казахстан входит в число стран с одними из самых длинных каникул в мире - 130 дней.

В январе в Комитете среднего образования Минпросвещения сообщили, что последний звонок в этом году пройдет 1 июня в Международный день защиты детей.

Кроме того, в начале марта глава Минпросвещения отвечал на вопрос о том, могут ли вернуть окончание учебного года в прежние рамки - с 1 июня на 25 мая.

В ответ Бейсембаев сообщил, что нужно еще раз собрать экспертное сообщество и обсудить этот вопрос с родителями.

"В данном направлении сейчас работа начата. Но хочу заверить, что в этом году, скорее всего, принятое ранее решение будет до конца осуществлено. Никак не возможно сразу же на 25 мая вернуть конец учебного года.

Когда экспертное сообщество и родителей привлечем, их принятое решение будет решением моим. Как экспертное сообщество решит, так и будет", - отметил министр.

Напомним также, что вчера бывший министр образования и науки, а ныне депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов объяснил, зачем нужно было продлевать учебный год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022014-tsel-u-nas-odna-glava-minprosvescheniya-o-sokraschenii-uchebnogo-goda-v-kazahstane/