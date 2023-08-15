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30 лет независимости Казахстана

"Должны прийти к единому мнению на этой неделе": Минпросвещения о сроках учебы в школах

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Школьные принадлежности на парте
Школа. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Минпросвещения сообщил, что вопрос о длительности учебного года в Казахстане рассматривают снова – решение будет принято до конца этой недели, передает корреспондент NUR.KZ.

После заседания правительства министра просвещения Гани Бейсембаева спросили, пересмотрят ли в этом году вопрос продления учебного года в Казахстане. Ранее, напомним, депутаты подвергли продление учебы до 31 мая критике.

"Если обе стороны придут к консенсусу, в первую очередь выиграют наши дети. В скором будущем мы примем единое решение. Я дал поручение ускорить этот вопрос, думаю, на этой неделе коллеги должны прийти к единому мнению", – прокомментировал министр.

Напомним, что также министр просвещения комментировал вопрос продленного учебного года в Казахстане в мае – он заявлял, что если сроки обучения сдвинутся обратно до 25 мая, школам придется отказаться от 5-дневной недели либо сократить часы каких-либо предметов.

Продление учебного года в Казахстане

В августе прошлого года Министерство просвещения утвердило длительность учебного года в Казахстане, продлив его до 31 мая. Таким образом, в этом году последний звонок прошел 1 июня, госэкзамены для 11-классников – с 5 по 19 июня, вручение аттестатов для них же – 20-22 июня.

В конце мая появилась информация, что были выявлены школы, которые провели последний звонок раньше 1 июня. С данными учебными заведениями провели разъяснительную беседу.

Ситуацию также просили прокомментировать Асхата Аймагамбетова – экс-министра просвещения, уже занимавшего на тот момент пост мажилисмена. Его спросили, зачем надо было продлевать учебный год, если дети заняты в дополнительные дни сдачей книг, а не учебой. Аймагамбетов ответил, что этот вопрос нужно задавать министерству, а не ему.

В начале марта действующий глава Минпросвещения рассказал, что многие из родителей просят завершать учебный год 25 мая. По его словам, отказываться от идеи возврата пока не планируется.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032518-dolzhny-priyti-k-edinomu-mneniyu-na-etoy-nedele-minprosvescheniya-o-srokah-ucheby-v-shkolah/

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