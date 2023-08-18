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Токаев раскритиковал частые отключения воды в Алматы

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Вода течет из крана
Вода. Иллюстративное фото: pixabay.com

На совещании по вопросам развития Алматы президент Касым-Жомарт Токаев не обошел стороной состояние инженерной инфраструктуры города, сообщается на официальном сайте Акорды.

По словам Касым-Жомарта Токаева, одним из главных вызовов для страны является обеспечение качественной питьевой водой, и, как показывает практика, Алматы в этом вопросе не исключение.

Глава государства подчеркнул, что частые аварийные ситуации, приводящие к отключению подачи воды в мегаполисе, указывают на необходимость безотлагательного решения данной проблемы.

По словам президента, особую обеспокоенность вызывают участившиеся селевые выбросы и повышение мутности воды в реках. По этой причине в конце июля коммунальные службы были вынуждены ограничить подачу питьевой воды в верхней части города. Без воды остались 50 многоквартирных и более 4 тысяч частных жилых домов Медеуского района. Данная ситуация вызвала справедливое недовольство жителей.

Далее Касым-Жомарт Токаев обозначил основные задачи, которые необходимо решить для наведения порядка в водной сфере.

В частности, правительству и акимату города предстоит ввести в эксплуатацию до конца октября текущего года водозабор Каргалы, сроки сдачи которого переносились по вине подрядчиков, а также провести полную ревизию состояния водного хозяйства города, осуществить гидрогеологические изыскания по определению подземных источников для водоснабжения верхней части Алматы, а также завершить строительство четырех скважин и резервуаров на станции "Балхаш".

Также на совещании глава государства высказался о важности электромобилей для экологии города, а также заявил, что в ближайшие 20 лет населения южной столицы вырастет до 3 млн человек.

Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Алматы. Рабочая поездка главы государства началась с посещения селезадерживающей плотины, которая была сдана 1 июня 2023 года.

Президент отметил важность проводимых селезащитных мероприятий для безопасности жителей и подчеркнул необходимость тесного взаимодействия Министерства по чрезвычайным ситуациям, акимата города Алматы и ГУ "Казселезащита".

Ситуация с водоснабжением в Медеуском районе Алматы

22 июля из-за осадков в горах в Алматы временно ограничили подачу воды в южную часть Медеуского района. В акимате пояснили, что в связи с осадками на источниках водоснабжения исходная вода стала более мутной, из-за чего был приостановлен водозабор.

Позже в ДЧС рассказали, что из-за повышенного температурного фона на протяжении 12 дней в горах наблюдалось активное таяние ледников. Наряду с этим в акимате заявили, что приняли временные меры по обеспечению жителей доступом к воде – было увеличено количество водовозов, установлены биотуалеты.

Также власти говорили, что ситуация с ограниченным водоснабжением не была техногенной проблемой, а вызвана исключительно природными явлениями.

3 августа водоснабжение Медеуского района Алматы полностью восстановили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033076-tokaev-raskritikoval-chastye-otklyucheniya-vody-v-almaty/

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