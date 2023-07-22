Несколько микрорайонов Алматы остались без воды

Кран. Иллюстративное фото: pexels.com

В Алматы была временно ограничена подача воды в южную часть Медеуского района из-за осадков в горах, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.

Сообщается, что в связи с осадками на источниках водоснабжения исходная вода стала более мутной. Из-за этого временно был приостановлен водозабор.

"В результате ограничена подача воды потребителям, расположенным по следующим адресам: микрорайон Юбилейный, микрорайон Тау Самал (Каменское плато), коттеджный городок "ВИП Алем", ЖК "Европолис", улица Керей Жанибек хандар, улица Ондасынова, улица Ладушкина, улица Оспанова, улица Кыз Жибек, улица Жанибекова, улица Найманбаева, проспект Достык, улица Чайкина", – заявили в акимате.

При этом снижение давления воды на сетях наблюдается по улицам Хаджи Мукана, Байжанова, Луганского, проспекту Достык, Нурмагамбетова, Сахариева, а также в микрорайоне "Кок тобе", микрорайоне "Самал 1-3", микрорайоне "Горный гигант".

"Водоснабжение будет восстановлено по мере нормализации концентрации мутности воды в горных реках", – подчеркнули в ведомстве.

Представители ГКП "Алматы Су" принесли извинения жителям города за доставленные неудобства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029693-neskolko-mikrorayonov-almaty-ostalis-bez-vody/