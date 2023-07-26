В акимате Алматы объяснили ситуацию с отсутствием воды в некоторых районах

Мутная вода. Фото: Акимат Алматы

В акимате Алматы объяснили, почему в некоторых районах есть проблема с подачей воды - в реках наблюдается повышенный уровень мутности, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства

Исполняющий обязанности начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Ерлан Алибеков пояснил, что последние 13 дней в горной местности происходит повышенное таяние ледников.

"Повышен уровень воды в реке Киши Алматы. В целом, такая же обстановка наблюдается и по руслам других рек. Повышенный уровень воды подмывает речные берега. Это приводит к повышенной мутности исходной воды в реке. Кроме того, мутность воды идет с интенсивно тающих ледников", - пояснил он.

По его словам, ситуация с ограниченным водоснабжением не является техногенной проблемой, а вызвана исключительно природными явлениями.

Руководитель управления энергетики и водоснабжения Алматы Талгат Малыбаев отметил, что проблема подачи воды затронула несколько районов, в том числе и Наурызбайский.

По его словам, на сегодняшний день мегаполис обеспечивается шестью основными источниками водоснабжения.

Вода в реке. Фото: Акимат Алматы

"Водозабор "Медео" обеспечивает западную часть Медеуского района. В фильтровальную станцию мы не можем подать воду по той причине, что она забьется и тогда настанет реальная техногенная опасность для города. Когда снизится замутнение, и вода станет светлее, водозабор "Медео" будет заполняться", - пояснил он.

По его словам, в рамках Генплана разрабатывается проект по водообеспечению присоединенных к Алматы территорий - если подобные ситуации в будущем повторятся, то решить их станет возможным с помощью подземных источников.

Директор департамента водоисточника "Алматы су" высказался о ситуации с водой. По его словам, специалисты компании проводят постоянные анализы мутности воды - делать это приходится раз в час.

"И если анализ показывает снижение мутности, мы временно включаем воду. Сегодня нами проведен анализ воды, взятой с реки Киши Алматы. Результаты показали, что мутность составила 340 мг/дм3, но для стабильной подачи воды в требуемом объеме через фильтровальную станцию необходимо, чтобы уровень мутности снизился до 30-40 мг/дм3", - уточнил он.

Анализ воды. Фото: Акимат Алматы

Сегодня журналисты вместе с представителями МИО совершили визуальный осмотр поступающей воды с реки Киши Алматы, ознакомились с процессом водоподготовки на фильтровальной станции "Медео", ходом работ по реконструкции объекта водоснабжения "Балхаш" и строительства линии водоснабжения.

Аким Медеуского района Еркебулан Оразалин отметил, что с осени прошлого года отмечается снижение давления воды по причине масштабной застройки в Медеуском районе за последние 30 лет. Для решения проблемы в настоящее время идет строительство нового резервуара.

Строительство резервуара. Фото: Акимат Алматы

Он также сообщил, что количество водовозов в Медеуском районе, где ограничено водоснабжение, увеличено.

По данным ГКП "Алматы Су", в настоящее время ограничена подача воды потребителям, расположенным по следующим адресам: мкр. Юбилейный, мкр. Тау Самал (Каменское плато), коттеджный городок "ВИП Алем", ЖК "Европолис", ул. Керей Жанибек хандар, ул. Ондасынова, ул. Ладушкина, ул. Оспанова, ул. Кыз Жибек, ул. Жанибекова, ул. Найманбаева, пр. Достык, ул. Чайкина.

Снижение давления воды на сетях наблюдается по улицам Хаджи Мукана, Байжанова, Луганского, пр. Достык, Нурмагамбетова, Сахариева, мкр. "Кок тобе", мкр. "Самал-1, 3", мкр. "Горный гигант".

Ситуация с водоснабжением в Алматы

Ранее мы писали, что в южной части Медеуского района Алматы была ограничена подача воды из-за обрушившегося недавно селя.

В акимате сообщали, что вызванная природным явлением высокая концентрация мутности исходной воды не позволяет осуществить забор необходимого объема воды для дальнейшей водоподготовки на станциях водоочистки.

В выходные из-за осадков и схода селевых потоков на источниках водоснабжения повысился уровень мутности исходной воды, в результате водозабор был приостановлен.

Это привело к ограничению в подаче воды в южную часть Медеуского района Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030200-v-akimate-almaty-obyasnili-situatsiyu-s-otsutstviem-vody-v-nekotoryh-rayonah/