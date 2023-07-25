Элитный район Алматы остается без воды из-за селя: власти установили биотуалеты и пригнали водовозы

Аким района на встрече с жителями. Фото: акимат Алматы

В южной части Медеуского района Алматы до сих пор ограничена подача воды из-за обрушившегося недавно селя. Для решения проблемы с водообеспечением власти установили биотуалеты и пригнали водовозы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Как сообщили в акимате, вызванная природным явлением высокая концентрация мутности исходной воды третьи сутки не позволяет осуществить забор необходимого объема воды для дальнейшей водоподготовки на станциях водоочистки. В связи с чем снижено давление и ограничена подача питьевой воды в южной части Медеуского района, южнее проспекта аль-Фараби.

"В июле этого года отмечается аномально жаркая погода за последние 8 лет. Из-за повышенного температурного фона на протяжении 12 дней в горах наблюдается активное таяние ледников", – сообщил и. о. начальника ДЧС Алматы полковник Ерлан Алибеков.

Сейчас в горах Алматы устраняют последствия селевых выбросов. ДЧС проводят работы по очистке дороги, чтобы пробраться к руслу реки.

"Укрепление берегов горной реки в селевом врезе (длина около 8 км) не представляется возможным ввиду нахождения в высокогорье. Работы осложнены труднодоступностью, крутизной склонов и отсутствием инфраструктуры", – сообщил и. о. начальника ДЧС Алматы полковник Ерлан Алибеков.

В настоящее время, по данным акимата, 8 единицами инженерной техники "Казселезащиты" ведутся работы по расчистке тракторной автодороги (ГЛК – ледник Туюк-Су) от последствий размывов.

В то же время, согласно данным РГП "Казгидромет", постепенное снижение температуры воздуха ожидается с конца текущей недели.

"Понижение температуры воздуха способствует уменьшению таяния ледников, что стабилизирует обстановку с качеством воды", – отметили в акимате.

По данным городского Управления энергетики и водоснабжения, качество подаваемого в город необходимого объема воды находится на постоянном лабораторном контроле.

При этом, как уточнили власти, на протяжении последних дней уровень мутности на фильтровальной станции "Медеу" снизился с 600мг.дм3 (22 июля) до 142мг.дм3 (24 июля), однако в связи с обвалом на горных реках концентрация мутности вновь усилилась. В течение дня 25 июля мутность держится на уровне 170-358мг.дм3.

"В случае дальнейшего снижения температурного графика специалисты прогнозируют уменьшение концентрации мутности исходной воды, что в свою очередь приведет к дальнейшему восстановлению подачи воды для жителей района", – сообщил руководитель Управления энергетики и водоснабжения Талгат Малыбаев.

Вместе с тем в акимате заявили, что приняли временные меры по обеспечению жителей доступом к воде.

"Сегодня мы совместно с руководством "Алматы Су" встретились с жителями южной части Медеуского района. По обращению жителей увеличено количество водовозов (до 8 единиц), установлены биотуалеты, организована горячая линия по данным вопросам", сказал аким Медеуского района Еркебулан Оразалин в ходе встречи с жителями.

В Акимате уточнили, что заявки по водовозам и биотуалетам принимаются по следующим номерам: + 7 775 594 90 94 (по биотуалетам), + 7 707 776 47 72 (по водовозам). Для нужд населения организована поставка питьевой воды на спецтехнике, заявки принимаются диспетчерской службой ГКП "Алматы Су" по следующим номерам: 274-66-66, +7 777-852-91-01.

Напомним, в прошлые выходные из-за осадков и схода селевых потоков на источниках водоснабжения повысился уровень мутности исходной воды, в результате водозабор был временно приостановлен. Это привело к ограничению в подаче воды в южную часть Медеуского района Алматы.

В зону ограниченного водоснабжения вошли:

микрорайоны Юбилейный и Тау Самал (Каменское плато);

коттеджный городок "ВИП Алем", ЖК "Европолис";

улицы Керей Жанибек хандар, Ондасынова, Ладушкина, Оспанова, Кыз Жибек, Жанибекова, Найманбаева, Чайкина;

проспект Достык.

Снижение давления воды на сетях наблюдается: по улицам Хаджи Мукана, Байжанова, Луганского; на проспектах Достык, Нурмагамбетова, Сахариева; в микрорайонах Кок-тобе, Самал 1-3, Горный гигант.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030061-elitnyy-rayon-almaty-ostaetsya-bez-vody-iz-za-selya-vlasti-ustanovili-biotualety-i-prignali-vodovozy/