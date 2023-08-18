О важности электромобилей для Алматы высказался Токаев

Электромобиль. Иллюстративное фото: Seksan Mongkhonkhamsao / Getty Images

Президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам развития Алматы высказался о важности электромобилей для экологии города. Его слова приводятся на официальном сайте Акорды.

Как отметил президент во время совещания, для улучшения экологической обстановки Алматы необходимо регулировать движение транспорта в городе и развивать инфраструктуру для электромобилей.

Аким города в свою очередь высказался о планах в этой сфере.

"Ерболат Досаев доложил, что до конца 2025 года планируется полностью перевести сферу общественного транспорта на экологический стандарт. Помимо этого, рассматриваются возможности стимулирования спроса на приобретение электромобилей путем развития необходимой инфраструктуры", – сообщили в Акорде.

Также на сегодняшнем совещании глава государства раскритиковал частые отключения воды в Алматы и заявил, что в ближайшие 20 лет население южной столицы вырастет до 3 млн человек.

Напомним, что сегодня президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Алматы. Рабочая поездка главы государства началась с посещения селезадерживающей плотины, которая была сдана 1 июня 2023 года.

Добавим, согласно данным МВД, с марта 2022-го по март 2023 года число электромобилей в стране увеличилось с 631 по 1,9 тыс. единиц, передает EnergyProm.

Резкое их увеличение наблюдалось с декабря прошлого года. Отмечается, что это был первый существенный сдвиг по росту количества электромобилей за последние 10 лет.

Однако доля такого транспорта в общем автопарке Казахстана все еще остается очень маленькой – по состоянию на 1 апреля 2023 года, показатель увеличился лишь до 0,04%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2033074-o-vazhnosti-elektromobiley-dlya-almaty-vyskazalsya-tokaev/