В акимате Алматы заявили, что вернули воду в дома в Медеуском районе

Вода. Иллюстративное фото: pixabay.com

Водоснабжение Медеуского района Алматы полностью восстановили - этому способствовала стабилизация ситуации уровня воды в горных реках, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.

В реках снизились степень загрязнения воды. Как отметили в ведомстве, ГКП "Алматы Су" ежечасно проводится контроль качества воды - лабораторные анализы показывают снижение показателей мутности воды в реке Киши Алматы.

Подчеркивается, что это сделало возможным осуществление бесперебойного забора воды и ее дальнейшую очистку перед поставкой в дома.

"В случае сохранения благоприятных погодных условий, влияющих на качество исходной речной воды, водоснабжение будет осуществляться без срывов", - пообещали в акимате.

Как пояснили в ведомстве, одной из причин вынужденного ограничения подачи воды стало то, что верхняя часть Медеуского района исторически находится в зоне влияния поверхностных источников водоснабжения.

Подчеркивается, что по этой причине аким поручил подключить верхнюю часть Медеуского района к подземным источникам водоснабжения.

В Алматы также ведется строительство 4 скважин и резервуаров на станции "Балхаш" объемом до 3 тысяч кубометров каждый. Данный проект позволит обеспечить водой жителей Каменского плато, Кольсая, Музтау и микрорайона Юбилейный, где проживает около 20 тысяч человек.

Ситуация с водоснабжением в Алматы

Ранее мы писали, что в южной части Медеуского района Алматы была ограничена подача воды из-за обрушившегося в июле селя.

В акимате сообщали, что вызванная природным явлением высокая концентрация мутности исходной воды не позволяет осуществить забор необходимого объема воды для дальнейшей водоподготовки на станциях водоочистки.

В прошлые выходные из-за осадков и схода селевых потоков на источниках водоснабжения повысился уровень мутности исходной воды, в результате водозабор был приостановлен.

Это привело к ограничению в подаче воды в южную часть Медеуского района Алматы.

Ранее был проведен визуальный осмотр поступающей воды с реки Киши Алматы. Исполняющий обязанности начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Ерлан Алибеков отметил, что ситуация с ограниченным водоснабжением не является техногенной проблемой, а вызвана исключительно природными явлениями.

Директор департамента водоисточника "Алматы су" тоже высказался о ситуации с водой. По его словам, специалисты компании проводят постоянные анализы мутности воды - делать это приходится раз в час. Он подчеркнул, что для стабильной подачи воды в требуемом объеме через фильтровальную станцию необходимо, чтобы уровень мутности снизился до 30-40 мг/дм3 - уровень превышал допустимое значение в 10 раз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031116-zhdali-snizheniya-mutnosti-vodosnabzhenie-vosstanovili-v-odnom-iz-rayonov-almaty/