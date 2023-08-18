Токаев проверил селезадерживающую плотину "Аюсай" в Алматы (фото)

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил селезадерживающую плотину "Аюсай" в Алматы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

Рабочая поездка президента Касым-Жомарта Токаева в город Алматы началась с посещения селезадерживающей плотины, которая была сдана 1 июня 2023 года.

Плотина "Аюсай" расположена в бассейне реки Улкен Алматы, в верховьях которой расположены 98 селеопасных участков, 89 ледников, 20 мореных и ледниковых озер. Гидротехническое сооружение позволит минимизировать угрозу от селей и обеспечит инженерную защиту свыше 500 тысяч человек и около 2 тысяч объектов.

На территории Казахстана в высокогорной зоне расположено 970 мореных озер, из которых 156 являются прорывоопасными.

Касым-Жомарт Токаев на плотине "Аюсай". Фото: Акорда

Глава государства отметил важность проводимых селезащитных мероприятий для безопасности жителей и подчеркнул необходимость тесного взаимодействия министерства по чрезвычайным ситуациям, акимата города Алматы и ГУ "Казселезащита".

Возле плотины "Аюсай" Касым-Жомарту Токаеву был презентован пилотный проект по установлению 31 цифрового гидропоста.

Эти установки в онлайн-режиме будут мониторить скорость, температуру, мутность воды и другие показатели. Такие технологии будут внедрены во всех 7 горных регионах страны.

Касым-Жомарт Токаев на плотине "Аюсай". Фото: Акорда

Сведения гидропостов будут доступны всем научным организациям и профильным ведомствам, интегрированным в единую информационную систему Центра управления в кризисных ситуациях МЧС РК.

Информация о плотине Аюсай:

высота плотины: 41,1 метр;

длина плотины по гребню: 330,2 метров;

объем селехранилища: 2,3 млн кубометров;

площадь плотины: 6,9 гектаров;

проектная стоимость: 10,5 млрд тенге.

Плотина "Аюсай". Фото: Акорда

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы.

В рамках поездки планируется ознакомление с гидротехнической инфраструктурой города, посещение ряда социальных объектов.

Кроме того, президент проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Алматы с участием членов правительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2032989-tokaev-posetil-selezaderzhivayuschuyu-plotinu-ayusay-v-almaty/