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До какой отметки вырастет население Алматы за 20 лет, рассказал Токаев

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Жители Алматы гуляют по городу
Город Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Президент Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития Алматы заявил, что численность населения города составит в будущем 3 млн человек, сообщается на официальном сайте Акорды.

Открывая совещание, президент отметил, что прошлой осенью на встрече с общественностью были определены основные направления развития города, в результате чего была принята программа развития Алматы до 2030 года и правительством утвержден генеральный план города до 2040 года.

"Согласно прогнозам, в ближайшие 20 лет численность населения Алматы составит около 3 миллионов человек. В будущем все пять частей города будут развиваться в качестве полицентров.

Это позволит улучшить ситуацию в центре города и равномерно распределить нагрузку на все районы. За последние 10 лет город рос довольно динамично, но хаотично. Территория Алматы расширилась более чем в два раза.

Однако инфраструктура в районах развивается неравномерно. Численность городского населения в среднем ежегодно увеличивается на 70 тысяч человек. На работу и учебу в Алматы из сопредельных населенных пунктов ежедневно приезжают 500 тысяч человек. Необходимо своевременно выявлять и устранять такие проблемы", – отметил глава государства.

В ходе совещания были обсуждены вопросы развития коммунальной, дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры города, а также пути решения проблем, накопившихся в сферах образования, экологии и медицины.

Также на совещании глава государства высказался о важности электромобилей для экологии города и раскритиковал частые отключения воды в Алматы.

Напомним, что сегодня президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Алматы. Рабочая поездка главы государства началась с посещения селезадерживающей плотины, которая была сдана 1 июня 2023 года.

Президент отметил важность проводимых селезащитных мероприятий для безопасности жителей и подчеркнул необходимость тесного взаимодействия Министерства по чрезвычайным ситуациям, акимата города Алматы и ГУ "Казселезащита".

Согласно данным на сайте Бюро нацстатистики, по состоянию на 1 июля 2023 года, численность населения Алматы составляет 2,1 млн человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033073-do-kakoy-otmetki-vyrastet-naselenie-almaty-za-20-let-rasskazal-tokaev/

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