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Токаев прилетел в Алматы

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы, где проведет совещание с участием членов правительства. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

"В рамках поездки глава государства ознакомится с гидротехнической инфраструктурой города и посетит ряд социальных объектов", – говорится в сообщении.

Кроме того, президент проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Алматы с участием членов правительства.

Напомним, в прошлый раз президент посещал южную столицу в начале лета.

Тогда глава государства принял президента Национальной академии наук Кунсулу Закарью и посетил Центр инновационного творчества школьников, расположенный в Наурызбайском районе Алматы.

Кроме того, президент провел переговоры с главой МИД Южной Кореи.

Позже глава государства ознакомился с работой системы электронного билетирования ONAY и центра диспетчерского управления общественным транспортом города ТОО "Транспортный холдинг города Алматы".

Также после рабочих встреч Касым-Жомарт Токаев прогулялся по двору, где жила его семья в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2031868-tokaev-pribyl-v-almaty/

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