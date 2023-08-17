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Повышение цен на комуслуги: среди казахстанцев завирусился новый фейк

Опубликовано:

Кредитные карты в кошельке
Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казнете распространился фейк о том, что пенсионерам окажут финансовую помощь в связи с повышением комуслуг. Министерство труда и соцзащиты населения опровергло эту информацию в Telegram.

"Информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях о том, что в соответствии с постановлением правительства РК всем пенсионерам будет оказана финансовая помощь в связи с повышением цен на коммунальные услуги, не соответствует действительности", – предупредили в Минтруда.

Постановление о дотационной финансовой помощи казахстанским правительством не принималось.

"Вместе с тем сообщаем, что местными исполнительными органами в соответствии с законом "О жилищных отношениях" за счет средств местного бюджета малообеспеченным семьям (гражданам) предоставляется жилищная помощь для компенсации разницы между расходами на содержание единственного жилища и предельно допустимым уровнем расходов", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что подать документы на назначение жилищной помощи можно через портал "Электронного правительства" или в центре обслуживания населения.

Гражданам Казахстана, имеющим небольшой доход и расходующим его значительную часть на оплату коммунальных услуг, положена жилищная помощь от государства.

Государство принимает меры по оказанию жилищной помощи малообеспеченным семьям (гражданам) на оплату:

  • расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, в том числе на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума;
  • потребления коммунальных услуг и услуг связи в части увеличения абонентской платы за телефон, подключенный к сети телекоммуникаций;
  • расходов за пользование жилищем из государственного жилищного фонда и жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде.

Ранее мы подробно рассказывали, как подать заявку на получение жилищной помощи.

Напомним, в конце июня стало известно, что тарифы на тепло собираются повысить более чем в два раза в Астане. Позже аким столицы Женис Касымбек сообщил, что повышение запрашивается в районе 15-20%.

Между тем жителей Алматы предупредили, что тарифы на тепло, воду и канализацию повысят с 1 июля.

В конце прошлого года глава МНЭ Алибек Куантыров анонсировал повышение тарифов на комуслуги в 2023 году.

Он отметил, что в разных регионах рост будет разным: в каких-то городах увеличится на 10%, в каких-то – на 25%. При этом наибольший рост тарифов, по его словам, ожидается в Экибастузе и Риддере, так как там зафиксирован наиболее сильный износ системы.

Также мы писали о казахстанцах, которых повышение тарифов на комуслуги не коснется. По словам Куантырова, граждане, чьи траты на коммунальные услуги превышают 10% от их зарплаты, могут получить денежную компенсацию от акимата.

Как получить компенсацию в связи с повышением тарифов, мы писали тут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032797-povyshenie-tsen-na-komuslugi-sredi-kazahstantsev-zavirusilsya-novyy-feyk/

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