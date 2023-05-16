Кто может получить жилищную помощь для оплаты коммуналки в Казахстане

Квитанция за коммуналку. Иллюстративное фото: d3Sign/Getty Images

Казахстанцы могут получить поддержку от государства для снижения своих затрат на коммунальные услуги. О том, кто может рассчитывать на это и какие требования имеются, читайте в материале NUR.KZ.

Жилищная помощь – это вид поддержки государства, которая назначается в форме денежных выплат и финансируется из местного бюджета.

Как сообщает Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК (МИИР), в рамках этой помощи некоторым казахстанцам помогут снизить их расходы на коммунальные услуги.

Так, по итогам первого квартала этого года жилпомощь оказана 17 тыс. семей более чем на 372 млн тенге. Доля компенсации затрат на коммунальные услуги для нуждающихся граждан в среднем по республике составила 52,8%.

Кому положена жилищная помощь

Поддержку от государства могут получить семьи, относящиеся к социально уязвимым слоям населения (СУСН).

Жилищная помощь назначается один раз за квартал нуждающимся в виде компенсации за уже произведенные затраты. То есть семья должна сначала оплатить коммунальные услуги, и лишь после этого они могут рассчитывать на получение жилищной помощи, которая компенсирует часть данных расходов.

"При этом доход одной малообеспеченной семьи (в среднем из 4 человек) должен составлять порядка 25 798 тенге на человека, а на семью – 103 192 тенге", – сообщают в ведомстве.

Калькулятор. Иллюстративное фото: freepik.com

Следует отметить, что размер предельно допустимого уровня расходов граждан на коммуналку и содержание жилья может составить 5-20% от среднемесячного совокупного дохода семьи за квартал. Точное значение и порядок назначения жилищной помощи утверждают местные маслихаты.

Всего за последние 4 года, по данным акиматов, жилищная помощь выплачена свыше 174 тыс. абонентам на общую сумму 5 млрд тенге.

Как подать заявку

Для получения жилищных выплат нуждающаяся семья должна иметь постоянную регистрацию и проживать в собственном, единственном жилье либо арендовать квартиру из фонда города.

И если семья подходит под эти условия и критерии (уровень дохода), то они могут подать заявку на получение помощи через портал Электронного правительства (egov.kz). Для этого понадобятся:

удостоверение личности;

справка о доходах;

справка с места работы или о регистрации в качестве безработного;

копии квитанций по коммунальным услугам и КСК/ОСИ (о ежемесячных взносах на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества, в том числе капитальный ремонт);

сведения об алиментах на детей или сведения об иждивенцах;

реквизиты банковского счета.

Ответ поступит в течение восьми рабочих дней. Жилищную помощь отправляют на счет, открытый в любом банке второго уровня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2020689-kto-mozhet-poluchit-zhilischnuyu-pomosch-dlya-oplaty-kommunalki-v-kazahstane/