"Неуважение ни к живым, ни к мертвым": территорию кладбища отдали под детский лагерь в Туркестанской области

Кладбище. Кадр из видео: ktk.kz

В Туркестанской области территорию сельского кладбища отдали под детский лагерь. Местные жители возмущены таким фактом, передает сайт телеканала КТК.

В Туркестанской области сельчане возмущены тем фактом, что территория кладбища с трехсотлетней историей оказалась окружена зонами отдыха, как взрослыми, так и детскими. Люди говорят, что не могут нормально похоронить своих родных.

"Мы не можем спокойно пройти к усопшим, Коран прочесть. Похороны провести – надо разрешение брать. Это все из-за ошибки земельного комитета, который неправильно выдал земли, не посмотрев даже, что здесь на местности есть. Просто землю по кадастру определили под лагерь. Это неуважение ни к живым, ни к мертвым", – рассказал один местных жителей Касымхан Умирзаков.

По словам местных жителей, теперь, чтобы прочитать Коран или провести погребение, им приходится часами стоять перед воротами и просить у дирекции лагеря разрешение. А попав на территорию, они ужасаются тому, что между надгробных плит гуляют дети или выпивают взрослые.

Сельчане не раз обращались к чиновникам с просьбой решить этот вопрос. Местные власти, в свою очередь, признают, что их предшественники совершили ошибку. Чиновники заявляют, что сложившуюся проблему они могут решить, но когда, не знают.

"Мы отправляли несколько раз письма в Министерство просвещения и Министерство финансов о том, что нужно вернуть землю в районный фонд. Решение зависит от них, они должны совместно решить вопрос. После мы сделаем для кладбища отдельный госакт, и проблема будет решена", – заявил главный специалист отдела земельных отношений Толебийского района Даулет Исабекулы.

Скандалы с детскими лагерями в Казахстане

Напомним, в середине июля в соцсетях появились кадры с детьми в загородном лагере, который организовали, по словам родителей, прямо в сауне. Сообщалось, что вместе с детьми там находились и взрослые.

В управлении образования Алматы тогда сообщили, что будут судиться с недобросовестными поставщиками услуг по организации детского отдыха. В ведомстве обещали подготовить соответствующий иск.

При этом в Министерстве просвещения заявили, что после выявления факта была создана оперативная мобильная группа для мониторинга оказания услуг по организации летнего отдыха детей. Председатель комитета по охране прав детей взял ситуацию со скандальным лагерем на личный контроль.

Также прокуратура Алматы сообщила о начале расследований по двум статьям уголовного кодекса. Прокурорами было установлено, что финансирование лагеря осуществлялось из бюджета управления образования Алматы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Расследование уголовных дел было поручено антикоррупционной службе южной столицы.

Затем в акимате Алматы сообщили, что после случившегося проверка была проведена во всех детских лагерях южной столицы. Нарушения выявили в двух учреждениях – управление образования направило уведомление о расторжении договоров с этими ТОО. Детей из этих лагерей распределят между другими лагерями.

Позже в Генпрокуратуре заявили о начале проверок в деятельности государственных, частных и палаточных детских лагерей по всей стране.

Кроме того, еще один детский лагерь в Алматинской области оказался в центре скандала –активистка опубликовала снимок, который, по ее словам, прислали многодетные мамы. На фото – дети спят в комнате, требующей ремонта. В описании говорится, что фото сделано в детском лагере "Байтерек".

Этот лагерь специально проверила Генпрокуратура. Сообщалось, что директор лагеря находился на работе в состоянии алкогольного опьянения. Он был привлечен к административной ответственности.

Несколько дней назад жители Алматинской области пожаловались на еще один из детских лагерей. В пресс-службе акимата региона сообщили, что была создана специальная комиссия для проверки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032768-neuvazhenie-ni-k-zhivym-ni-k-mertvym-territoriyu-kladbischa-otdali-pod-detskiy-lager-v-turkestanskoy-oblasti/