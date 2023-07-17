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Скандал с лагерем близ Алматы: акимат намерен судиться с организаторами отдыха

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Дети играют на улице
Дети. Иллюстративное фото: pexels.com

С недобросовестными поставщиками услуг по организации детского отдыха после жалоб намерены судиться в акимате Алматы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу вдовства

Управление образования города прокомментировало ситуацию о несоответствующих условиях летнего отдыха детей - ранее информация об этом появилась в Сети.

В отношении поставщика - компании ТОО "БелРичи" готовится иск о признании недобросовестным поставщиком и дальнейшем запрете на участие в государственных закупках.

В управлении пояснили, что поставщик услуг определился при полном соответствии всем правилам проведения государственных закупок.

По информации ведомства, 13 июля был заключен договор по организации детского отдыха в загородном лагере "Арман дала".

15 июля был осуществлен первый заезд в сопровождении сотрудников управления образования.

"При выявлении фактов нарушений требований в экстренном порядке начат процесс развозки детей по домам. В настоящее время в лагере дети не находятся. В ближайшее время они будут перенаправлены в лагеря со строгим соблюдением утвержденных правил пребывания школьников", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, с поставщиком услуг текущий договор будет расторгнут, а также будет подано исковое заявление о признании недобросовестным поставщиком для недопущения участия данной компании в других государственных закупках.

Помимо этого ответственному сотруднику управления образования объявлен строгий выговор.

"В настоящее время управлением образования совместно с Общественным советом создана рабочая группа, в ее состав вошли представители родительской общественности, городской прокуратуры и всех заинтересованных органов. В рамках рабочей группы будет совершен объезд всех загородных лагерей. Рабочая группа будет регулярно сообщать о результатах мониторинга загородных лагерей", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним ране в соцсетях родители возмутились организацией детского отдыха - появились кадры с детьми в загородном лагере, который организовали, по словам родителей, прямо в сауне.

Сообщалось, что вместе с детьми там находились и взрослые. Также автор утверждал, что в помещениях, где разместили детей, очень жарко.

В управлении образования Алматы по данному поводу сообщили, что их сотрудники экстренно выехали в загородный лагерь после жалоб родителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028928-skandal-s-lagerem-bliz-almaty-akimat-nameren-suditsya-s-organizatorami-otdyha/

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