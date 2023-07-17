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Скандал с лагерем близ Алматы: прокуратура начала расследование

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Папки с уголовными делами лежат на столе
Папки. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Прокуратура Алматы прокомментировала ситуацию с детским лагерем - надзорным органом начаты досудебные расследования по двум статьям УК РК, сообщается на официальном сайте ведомства.

"Начаты досудебные расследования по фактам злоупотребления полномочиями (361 УК РК) и неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего при организации "детского лагеря в здании сауны"(140 УК РК)", - говорится в сообщении.

Прокурорами было установлено, что финансирование лагеря осуществлялось из бюджета управления образования Алматы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Представленная конкурсная документация не в полной мере отвечала предъявляемым требованиям, подчеркнули в надзорном ведомстве.  

Расследование уголовных дел поручено антикоррупционной службе Алматы.

"В рамках расследования дел будет обеспечено установление всех обстоятельств произошедшего и дана оценка действиям должностных лиц местного исполнительного органа и организаторов лагеря", - заявили в прокуратуре.

Иная информация разглашению не подлежит.

Дела находятся на особом контроле органов прокуратуры, добавили в ведомстве.

Скандал с лагерем близ Алматы

Ранее в соцсетях появились кадры с детьми в загородном лагере, который организовали, по словам родителей, прямо в сауне. Сообщалось, что вместе с детьми там находились и взрослые.

Еще автор утверждал, что в помещениях, где разместили детей, очень жарко.

В управлении образования Алматы по данному поводу сообщили, что их сотрудники экстренно выехали в загородный лагерь после жалоб родителей.

Между тем в акимате южной столицы сообщили, что с недобросовестными поставщиками услуг по организации детского отдыха после жалоб намерены судиться.

В отношении поставщика пообещали подготовить иск о признании недобросовестным поставщиком и дальнейшем запрете на участие в государственных закупках.

В Минпросвещения по данному факту сообщили, что была создана оперативная мобильная группа для проведения мониторинга оказания услуг по организации летнего отдыха детей.

В заинтересованные государственные органы в соответствии с их компетенцией направлены письма по вопросам безопасного нахождения детей в центре, а также касательно проведения конкурсных процедур, принятия и исполнения договорных обязательств.

А председатель комитета по охране прав детей взял ситуацию со скандальным лагерем на личный контроль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028977-skandal-s-lagerem-bliz-almaty-prokuratura-nachala-rassledovaniya-po-dvum-statyam/

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