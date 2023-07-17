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Сон на полу и мужчины в сауне: детский лагерь близ Алматы возмутил родителей

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Дети играют в поле
Дети. Иллюстративное фото: StockPlanets / Getty Images

В соцсетях появились кадры с детьми в загородном лагере, который организовали, по словам родителей, прямо в сауне. Комментарий дали в управлении образования Алматы, передает NUR.KZ.

Пользовательница по имени Ирина опубликовала в Facebook кадры, снятые, по ее словам, родителями детей из Жетысуского района в Алматы, отправившихся на отдых в загородный лагерь.

Как пишет женщина, многие родители ужаснулись, когда получили видео и фото, тому, как их детей разместили. Некоторые в этот же день приехали забрать своего ребенка.

На снятых родительницей кадрах – сауна, где так же, помимо детей, пребывают и взрослые.

В помещениях, куда уложили воспитанников спать, жарко, поэтому часть детей лежит на полу.

"Детей укладывали на пол или на двухъярусные кровати в общем душном зале вместе – и мальчики, и девочки", – говорится в публикации.

На видео одна из родительниц подтверждает, что в помещениях, где спят дети, невозможно дышать.

Случившееся прокомментировали в управлении образования Алматы. Там сообщили, что их сотрудники экстренно выехали в загородный лагерь после жалоб родителей.

"Управлением образования будет рассмотрен вопрос расторжения договора с данной организацией. В настоящий момент детей развозят по домам, в ближайшее время дети будут перенаправлены в лагеря со строгим соблюдением утвержденных правил пребывания школьников", – гласит сообщение.

На сайте Министерства просвещения говорится, что в перечень лиц, которые могут получить бесплатные путевки в летние лагеря, входят дети из семей, которые получают АСП, дети из семей с доходом ниже прожиточного минимума, дети, попавшие в чрезвычайные ситуации, а также иные категории, которые определяются попечительским советом.

"Стоит отметить, что финансирование летнего оздоровительного отдыха находится в ведении местных исполнительных органов, поэтому квоты распределяются исходя из бюджета местного исполнительного органа", – рассказала заместитель председателя Комитета по защите прав детей МОН РК Элина Паули.

Ранее мы писали, что в рамках нового благотворительного проекта 20 тысяч казахстанских школьников в этом году отправятся в летние лагеря.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028863-son-na-polu-i-muzhchiny-v-saune-detskiy-lager-bliz-almaty-vozmutil-roditeley/

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