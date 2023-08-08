"Дети стоят в очередях за едой": еще один лагерь проверят в Алматинской области после жалоб

Дети в очереди перед столовой. Кадр из видео: t.me/Zanamiviehali

Жители Алматинской области пожаловались на еще один из детских лагерей. В пресс-службе акимата региона сообщили, что была создана специальная комиссия для проверки, передает NUR.KZ.

Фото и видео из лагеря Тay-land были опубликованы в Telegram-канале “За нами уже выехали”.

Отмечается, что туда поселили детей из малообеспеченных и многодетных семей, сирот.

"Условия не прям жесть по сравнению с теми лагерями, что мелькали в новостях до этого, но пара моментов смущают.

Дети стоят в очередях за едой – а ее качество оцените сами по фото. И спальни тоже явно перегружены – кровати стоят даже в проходах.

А в обычные дни, с обычными детьми, там тоже так?" – говорится в публикации.

На опубликованном видео действительно можно заметить детей, стоящих в очереди перед столовой. А на одном из фото – тесную комнату с двухъярусными кроватями и раскладушкой в центре.

В акимате Алматинской области рассказали, что лагерь расположен в селе Каргалы Жамбылского района.

"8 августа 2023 года была создана комиссия по мониторингу и выявлению нарушений в частном лагере Тау-land. В состав комиссии входят Бедерова - Лейла главный специалист отдела образования Жамбылского района, Мойлау Елдос - помощник прокурора Жамбылского района.

По состоянию на 15:00 ведется служебная проверка. Итоги проверки будут сообщены дополнительно", – отметили представители ведомства.

Скандал с детскими лагерями в Алматинской области

Напомним, в середине июля в соцсетях появились кадры с детьми в загородном лагере, который организовали, по словам родителей, прямо в сауне. Сообщалось, что вместе с детьми там находились и взрослые.

В управлении образования Алматы тогда сообщили, что будут судиться с недобросовестными поставщиками услуг по организации детского отдыха. В ведомстве обещали подготовить соответствующий иск.

При этом в Министерстве просвещения заявили, что после выявления факта была создана оперативная мобильная группа для мониторинга оказания услуг по организации летнего отдыха детей. Председатель комитета по охране прав детей взял ситуацию со скандальным лагерем на личный контроль.

Также прокуратура Алматы сообщила о начале расследований по двум статьям уголовного кодекса. Прокурорами было установлено, что финансирование лагеря осуществлялось из бюджета управления образования Алматы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Расследование уголовных дел было поручено антикоррупционной службе южной столицы.

Затем в акимате Алматы сообщили, что после случившегося проверка была проведена во всех детских лагерях южной столицы. Нарушения выявили в двух учреждениях – управление образования направило уведомление о расторжении договоров с этими ТОО. Детей из этих лагерей распределят между другими лагерями.

Позже в Генпрокуратуре заявили о начале проверок в деятельности государственных, частных и палаточных детских лагерей по всей стране.

Кроме того, еще один детский лагерь в Алматинской области оказался в центре скандала –активистка опубликовала снимок, который, по ее словам, прислали многодетные мамы. На фото – дети спят в комнате, требующей ремонта. В описании говорится, что фото сделано в детском лагере "Байтерек".

Этот лагерь специально проверила Генпрокуратура. Сообщалось, что директор лагеря находился на работе в состоянии алкогольного опьянения. Он был привлечен к административной ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031712-deti-stoyat-v-ocheredyah-za-edoy-esche-odin-lager-proveryat-v-almatinskoy-oblasti-posle-zhalob/