Еще один детский лагерь в Алматинской области оказался в центре скандала

Кровать. Иллюстративное фото: pexels.com

В соцсетях родители пожаловались на условия в еще одном детском лагере в Алматинской области. В пресс-службе Минпросвещения прокомментировали ситуацию, передает NUR.KZ.

Активистка из Талдыкоргана Сандугаш Дуйсенова опубликовала на своей странице в Instagram снимок, который, по ее словам, прислали многодетные мамы. На фото – дети спят в комнате, требующей ремонта. В описании говорится, что фото сделано в детском лагере "Байтерек", который расположен в Кунаеве.

В пресс-службе Министерства просвещения высказались касательно ситуации в детском лагере в Алматинской области.

"Комитетом по охране прав детей создана рабочая группа, которая выехала на место. Представителями министерства, управления образования будет проведена проверка центра на условия пребывания детей, обеспечения безопасности", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что отделом образования Кунаева проведен мониторинг в данном частном лагере "Байтерек", в ходе которого установлено, что лагерь имеет разрешение СЭС. На месте также работают представители прокуратуры.

Скандал с детским лагерем близ Алматы

Напомним, двумя неделями ранее в соцсетях появились кадры с детьми в загородном лагере, который организовали, по словам родителей, прямо в сауне. Сообщалось, что вместе с детьми там находились и взрослые. Автор ролика также пожаловался на жару в помещениях, куда распределили детей.

В управлении образования Алматы сообщили, что будут судиться с недобросовестными поставщиками услуг по организации детского отдыха. В ведомстве пообещали подготовить соответствующий иск.

Между тем в Министерстве просвещения заявили, что после выявления факта была создана оперативная мобильная группа для мониторинга оказания услуг по организации летнего отдыха детей. Председатель комитета по охране прав детей взял ситуацию со скандальным лагерем на личный контроль.

Также прокуратура Алматы сообщила о начале расследований по двум статьям уголовного кодекса. Прокурорами было установлено, что финансирование лагеря осуществлялось из бюджета управления образования Алматы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Расследование уголовных дел поручено антикоррупционной службе южной столицы.

Позже в акимате Алматы сообщили, что после случившегося проверка была проведена во всех детских лагерях южной столицы. Нарушения выявили в двух учреждениях, управление образования направило уведомление о расторжении договоров с этими ТОО. Детей из этих лагерей распределят между другими лагерями.

А в Генеральной прокуратуре сообщили о начале проверок в деятельности государственных, частных и палаточных детских лагерей по всей стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030735-esche-odin-detskiy-lager-v-almatinskoy-oblasti-okazalsya-v-tsentre-skandala/