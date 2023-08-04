Генпрокуратура показала на фото пугающее состояние лагерей в Алматинской области после скандала

Комната. Фото: Генпрокуратура РК

О нарушениях в работе детских лагерей в Алматинской области рассказали в Генпрокуратуре - ряд заведений работал без разрешения, говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Прокуроры выявили, что в Алматинской области 8 из 22 детских лагерей осуществляли свою деятельность без разрешения уполномоченных органов и с нарушениями санитарно-эпидемиологических, пожарных норм.

"Практически в каждом втором детском заведении выявлены несоответствия требованиям безопасности игровых и спортивных площадок. Спальным корпусам требуется капитальный ремонт. При этом в комнатах, предназначенных для 4 детей, фактически размещались по 8 и более человек", - говорится в сообщении.

В лагере "Байтерек" в Кунаеве вопреки условиям договора о государственных закупках детям должным образом не организован досуг и обучение. Там же не обеспечивалась безопасность детей во время их купания на водохранилище Капшагай.

Мусор. Фото: Генпрокуратура РК

Более того, директор этого лагеря находился на работе в состоянии алкогольного опьянения - он был привлечен к административной ответственности (по ст. 440 КоАП РК).

По итогам проверок, в связи с неисполнением администрациями детских лагерей обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, начато досудебное расследование (по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса).

Скандал с детским лагерем близ Алматы

Ранее в соцсетях появились кадры с детьми в загородном лагере, который организовали, по словам родителей, прямо в сауне. Сообщалось, что вместе с детьми там находились и взрослые. Автор ролика также пожаловался на жару в помещениях, куда распределили детей.

В управлении образования Алматы сообщили, что будут судиться с недобросовестными поставщиками услуг по организации детского отдыха. В ведомстве пообещали подготовить соответствующий иск.

А в Министерстве просвещения заявили, что после выявления факта была создана оперативная мобильная группа для мониторинга оказания услуг по организации летнего отдыха детей. Председатель комитета по охране прав детей взял ситуацию со скандальным лагерем на личный контроль.

Также прокуратура Алматы сообщила о начале расследований по двум статьям уголовного кодекса. Прокурорами было установлено, что финансирование лагеря осуществлялось из бюджета управления образования Алматы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Расследование уголовных дел было поручено антикоррупционной службе южной столицы.

Затем в акимате Алматы сообщили, что после случившегося проверка была проведена во всех детских лагерях южной столицы. Нарушения выявили в двух учреждениях, управление образования направило уведомление о расторжении договоров с этими ТОО. Детей из этих лагерей распределят между другими лагерями.

А в Генеральной прокуратуре заявили о начале проверок в деятельности государственных, частных и палаточных детских лагерей по всей стране.

После еще один детский лагерь в Алматинской области оказался в центре скандала - активистка опубликовала снимок, который, по ее словам, прислали многодетные мамы. На фото - дети спят в комнате, требующей ремонта. В описании говорится, что фото сделано в детском лагере "Байтерек".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031321-narusheniya-i-nesootvetstviya-chto-pokazala-proverka-detskih-lagerey-v-almatinskoy-oblasti-posle-skandala/