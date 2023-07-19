Все детские лагеря проверили в Алматы после скандала. В двух выявили нарушения

Дети. Иллюстративное фото: pixabay.com

На днях в Алматы разгорелся скандал вокруг детского лагеря, работающего в одном здании с сауной. После этого акимат провел проверку во всех лагерях города, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как рассказали в ведомстве, сотрудники управления образования южной столицы вместе с членами общественного совета провели проверки во всех детских лагерях города.

Параллельно с этим была усилена работа с кураторами детских спецучреждений по вопросу организации детского отдыха в летний период.

"Всего в Алматы во время летних каникул планируется отправить отдыхать в загородные лагеря около 3000 детей из многодетных и малообеспеченных семей, 100 детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с особыми образовательными потребностями", - рассказали в акимате.

Отмечается, что в ходе проверки было установлено, что в двух лагерях не созданы все необходимые для детей условия. Отдыхающих в этих лагерях детей поэтапно распределят между другими лагерями.

"Ранее решение о расторжении договора на оказание услуг было принято в отношении ТОО "Бел Ричи" (лагерь "Арман дала"), подано исковое заявление о признании недобросовестным поставщиком. Денежные средства не были выплачены", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, после осмотра условий в лагере "Тау самалы" (ТОО "Айсулу и Т") было принято решение о недопущении детей на территорию этого лагеря.

"Учитывая длительность проезда до лагеря и особые образовательные потребности детей, они были временно размещены в частной школе в Каскелене. Для обеспечения безопасности детей была организована круглосуточная охрана и сопровождение медработников.

В период нахождения воспитанников специализированного комплекса "Жануя" в данной школе им было предоставлено шестиразовое питание, культурные мероприятия и др. Впоследствии воспитанники "Жануя" были возвращены в Алматы по месту их постоянного пребывания", - добавили в акимате.

Управление образование уже направило уведомление о расторжении договора с ТОО "Айсулу и Т" из-за некачественного выполнения обязательств.

Скандал с детским лагерем близ Алматы

Несколько дней назад в соцсетях появились кадры с детьми в загородном лагере, который организовали, по словам родителей, прямо в сауне. Сообщалось, что вместе с детьми там находились и взрослые.

Автор ролика также пожаловался на жару в помещениях, куда распределили детей.

В управлении образования Алматы сообщили, что будут судиться с недобросовестными поставщиками услуг по организации детского отдыха. В ведомстве пообещали подготовить соответствующий иск.

Между тем в Министерстве просвещения заявили, что после выявления факта была создана оперативная мобильная группа для мониторинга оказания услуг по организации летнего отдыха детей.

Председатель комитета по охране прав детей взял ситуацию со скандальным лагерем на личный контроль.

Позже прокуратура Алматы сообщила о начале расследований по двум статьям уголовного кодекса. Прокурорами было установлено, что финансирование лагеря осуществлялось из бюджета управления образования Алматы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Расследование уголовных дел поручено антикоррупционной службе южной столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029198-vse-detskie-lageri-proverili-v-almaty-posle-skandala-v-dvuh-vyyavili-narusheniya/