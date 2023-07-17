Ситуацию со скандальным лагерем близ Алматы прокомментировали в Комитете по охране прав детей

Дети. Иллюстративное фото: pexels.com

Председатель Комитета по охране прав детей взял ситуацию со скандальным лагерем близ Алматы на личный контроль, передает ведомство на своей официальной Facebook-странице.

"Относительно ситуации в одном из частных детских центров оздоровления в городе Алматы.

Уважаемые родители! Представители министерства и управления образования работают на месте. Незамедлительно создана оперативная мобильная группа для проведения мониторинга оказания услуг по организации летнего отдыха детей", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в заинтересованные государственные органы в соответствии с их компетенцией направлены письма по вопросам безопасного нахождения детей в центре, а также касательно проведения конкурсных процедур, принятия и исполнения договорных обязательств.

Кроме того, отмечается, что данный вопрос до полного его решения будет находиться на личном контроле председателя комитета.

"Министерством просвещения РК по организации оздоровительного отдыха, досуга детей принят комплекс мер. (…) Несмотря на все эти меры, направленные на главную цель – обеспечение безопасности наших детей, проявлена халатность со стороны руководства центра.

По информации Управления образования города Алматы, рассматривается вопрос расторжения договора с поставщиком услуг. В ближайшее время дети будут перенаправлены в другие центры для продолжения отдыха", – добавили в комитете.

Напомним, ранее в соцсетях появились кадры с детьми в загородном лагере, который организовали, по словам родителей, прямо в сауне. Сообщалось, что вместе с детьми там находились и взрослые. Также автор утверждал, что в помещениях, где разместили детей, очень жарко.

В управлении образования Алматы по данному поводу сообщили, что их сотрудники экстренно выехали в загородный лагерь после жалоб родителей.

Между тем в акимате южной столицы сообщили, что с недобросовестными поставщиками услуг по организации детского отдыха после жалоб намерены судиться.

В отношении поставщика – компании ТОО "БелРичи" – готовится иск о признании недобросовестным поставщиком и дальнейшем запрете на участие в государственных закупках. В управлении пояснили, что поставщик услуг определился при полном соответствии всем правилам проведения государственных закупок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028957-situatsiyu-so-skandalnym-lagerem-bliz-almaty-prokommentirovali-v-mon/