"Это же не жизнь": дачники Каскелена заявили, что их намеренно лишили доступа к воде (видео)

Вода. Иллюстративное фото: pixabay.com

Дачный кооператив в Алматинской области лишился доступа к воде. Сами дачники заявляют, что водокачку захватил глава соседнего дачного сообщества, передает сайт телеканала КТК.

Как рассказывают жители дачного кооператива, сначала у них просто возникали перебои с подачей воды, а теперь ее и вовсе нет. Вот уже месяц ежедневно люди вынуждены приобретать бутилированную воду, что заметно бьет по карману.

"Приходится вот покупать воду, чтобы попить чай элементарно. Набираем тазики, греем воду на газе, чтобы помыться. Это же не жизнь", - рассказал местный житель Евгений Бреусов.

Большая часть, люди, кто здесь проживает, – это пенсионеры. Они не могут позволить себе и привозить воду, покупать ее, чтобы водовоз им привозил - очень дорого это выходит.

Проблемы испытывают 50 семей. Со слов людей, лишил их доступа к воде председатель соседнего дачного кооператива. Он и его подчиненные самовольно завладели местной водокачкой, говорят жители.

"Захватили эту водокачку без должных на то оснований, группа людей. Придумывают свои расценки. Требуют общаться только с ними. Никого не допускают. Воду то дают, то не дают.

У нас вся жизнь состоит на том, что кто-то что-то схватил и этим пользуется – и другим не дает. Но у нас есть государство, и в данном случае у нас есть аким, который вообще такие вещи должен предотвращать", - рассказывает Петр Своик.

В акимате заявили, что никому ничего не должны и в дела дачников чиновники вмешиваться не имеют права.

"К дачным кооперативам мы не имеем никакого отношения, так как законодательно мы не можем лезть в их дела. У них свой устав, свод и председатель. Потому они сами должны решать вопрос с водокачкой", - заявил заместитель акима Каскелена Серик Камзанов.

Действующий владелец водокачки обвинения в свой адрес считает необоснованными. Говорит: все документы на объект у него имеются, однако предоставить их в данный момент не может. Требование у председателя дачного кооператива одно – вступить в его сообщество.

"Данные уважаемые состоят неизвестно в каком обществе. У нас есть одно единое – это потребительский кооператив садоводов «Енбек». Четко, ясно в уставе сказано: для того чтобы состоять в членстве, надо вступить в членство этого общества. Добровольно. Никто никого не принуждает", - заявил председатель ПКС "Енбек" Расул Куат.

Но жители не планируют вступать в соседнее сообщество. Они лишь просят предоставить доступ к водокачке. Люди хотят за счет собственных средств установить дополнительный насос, чтобы перебоев с водой больше не было.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031072-eto-zhe-ne-zhizn-dachniki-kaskelena-zayavili-chto-ih-namerenno-lishili-dostupa-k-vode-video/