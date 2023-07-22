Южную сторону Аль-Фараби в Алматы отремонтировали: теперь работы начнут на другой стороне

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы завершили ремонтные работы по южной стороне проспекта Аль-Фараби. Теперь на ближайшие два дня будет перекрыт участок другой стороны, сообщается в официальном Telegram-канале Almaty_Joly.

"Завершены работы по укладке полимерного асфальтобетона на южной стороне проспекта от улицы Торайгырова до проспекта Достык. Движение открыто. Отремонтированы съезды на проспект Назарбаева и Достык", – говорится в сообщении городского акимата.

Однако следующий этап – средний ремонт по северной стороне проспекта.

Так, горожан предупредили, что с 23:00 22 июля до 07:00 24 июля по проспекту Аль-Фараби от реки Жарбулак до проспекта Сейфуллина полностью перекроют движение в западном направлении.

Для увеличения пропускной способности на участке от реки Жарбулак до улицы Маркова будет организовано реверсивное движение. Безопасность дорожного движения обеспечат сотрудники патрульной полиции.

"Дорожные работы по транспортной магистрали проспекта Аль-Фараби идут согласно графику и будут завершены до начала учебного года.

Приносим извинения за временные неудобства. Просим корректировать свой маршрут заранее", – добавили представители ведомства.

Позже в акимате добавили, что для обеспечения безопасности дорожного движения по проспекту Аль-Фараби от ВОАД до проспекта Сейфуллина, будут приняты следующие меры:

С 23:00 22 июля до 07:00 24 июля полностью перекроют движения по северной стороне проспекта.

С 23:00 22 июля до 07:00 24 июля проезд с проспекта Достык, проспекта Назарбаева, бульвара Мендыкулова и улицы Западный Желтоксан на проспект Аль-Фараби в западном направлении будет ограничен.

Объезд будет организован по проспекту Достык, улице Сатпаева и проспекту Сейфуллина.

Ночью с 00:00 до 07:00 24 июля движение по проспекту Аль-Фараби в западном направлении (от ВОАД) перекроют полностью.

С 07:00 23 июля до 00:00 24 июля запустят реверсивное движение по южной стороне проспекта Аль-Фараби от ВОАД (в районе моста через реку Жарбулак) до улицы Маркова.

Количество полос движения в западном и восточном направлениях по проспекту Аль-Фараби будет определяться из складывающейся ситуации сотрудниками патрульной полиции.

Движение по съезду с ВОАД на проспект Достык (при движении на запад) в период перекрытия будет осуществляться в штатном режиме.

Схема перекрытия движения. Фото: t.me/AlmatyJoly

Сейчас в Алматы остается закрытым участок улицы Саина, а также два участка улицы Шагабутдинова, один из которых перекрыт до 4 августа, а второй – до 11 августа.

В начале июня движение по мосту через реку Есентай по проспекту Аль-Фараби ограничили до сентября в связи со строительно-монтажными работами. В городском акимате показали, как будет выглядеть мост после их завершения.

Кроме того, из-за реконструкции теплосетей до 30 августа ограничено движение по нескольким улицам в четырех районах южной столицы.

Недавно аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, почему в южной столице одновременно начали ремонтировать проспекты Аль-Фараби и Абая.

По его словам, проспект Аль-Фараби не ремонтировали средним ремонтом с 2010 года, а проспект Абая – с 2015 года. При этом, как отметил Досаев, обычно межремонтный цикл составляет 5-7 лет.

При этом ранее в акимате рассказывали о новом способе ремонта дорог. Благодаря новому способу ожидается усиление износостойкости, что предотвратит образование колей и позволит увеличить межремонтный срок с нынешних 5 лет до ожидаемых, со слов экспертов, 8-10 лет.

Однако время набора прочности для смесей с новыми полимерами составляет в среднем 36 часов. Именно поэтому перекрывать дороги на ремонт необходимо и в дневное время.

"Акимат Алматы убедительно просит горожан с пониманием отнестись к вынужденным временным ограничениям на дорогах. Это необходимая мера, чтобы дороги города служили нам дольше", – обращались к жителям представители городской администрации.

Добавим, сегодня стало известно, что еще два участка проспекта Аль-Фараби перекрыли в Алматы на ближайшие два дня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029689-yuzhnuyu-storonu-al-farabi-v-almaty-otremontirovali-teper-raboty-nachnut-na-drugoy-storone/