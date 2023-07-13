Досаев объяснил, почему в Алматы одновременно начали ремонтировать две главные дороги

Ремонт дорог. Иллюстративное фото: pixabay.com

Аким Алматы ответил на вопрос, почему в южной столице одновременно начали ремонтировать две главные магистральные дороги города — проспекты Аль-Фараби и Абая, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время встречи с жителями Бостандыкского района один из горожан обратился к Ерболату Досаеву с вопросом, почему власти города не организовали объезд и реверсное движение по прилегающим к Абая и Аль-Фараби улицам.

Аким принес извинения всем алматинцам за доставленные неудобства.

"Проспект Аль-Фараби не ремонтировали средним ремонтом с 2010 года, а проспект Абая — с 2015 года. Хотя обычно межремонтный цикл составляет 5-7 лет.

Получается, что по Аль-Фараби мы пропустили два межремонтных цикла. Если бы мы не сделали ремонт в этом году, то зиму не пережили бы. Это вопрос качества", – сказал аким Алматы.

Он также отметил, что по улице Дулати нет аварийных проездов, поэтому там нельзя организовать реверсное движение. Улица Гагарина в настоящее время является закрытой для проезда на определенном участке, там это сделать тоже невозможно.

"Мы договорились с "2ГИС" и "Яндексом", что будем предоставлять информацию об изменении маршрутов. Я специально ездил по Аль-Фараби, сейчас движение наладилось. Спасибо за понимание и переживания всем, кто болеет за наш общий город", – сказал Ерболат Досаев.

Ранее в акимате Алматы показали, как будет выглядеть мост через реку Есентай после строительно-монтажных работ.

Движение по нескольким улицам было ограничено, поскольку новая технология ремонта включает использование полимерных материалов.

Также аким Алматы Ерболат Досаев отвечал на вопрос, почему ремонт моста через Есентай не проводят ночью. Строительно-монтажные работы по реконструкции моста через реку Есентай по проспекту Аль-Фараби завершатся 1 сентября.

Кроме того, из-за реконструкции теплосетей до 30 августа будет ограничено движение по нескольким улицам в четырех районах южной столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028458-dosaev-obyasnil-pochemu-v-almaty-odnovremenno-nachali-remontirovat-dve-glavnye-dorogi/