Дороги Алматы начали ремонтировать новым способом

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава управления городской мобильности рассказал о полимере в составе асфальта и объяснил, на каких улицах Алматы его будут применять, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

В ходе пресс-тура руководитель управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев рассказал о новом полимере в составе асфальта, который начал применяться при среднем ремонте дорог.

Сагындык Телибаев. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Как рассказал Телибаев, пилот по использованию полимера реализуется на 15 магистральных улицах и проспектах города – Аль-Фараби, Тлендиева, Байзакова, Абая, Тургут Озала, Саина, Толе би, Шаляпина, Манаса, Калдаякова, Курмангазы, Жумалиева, Шагабутдинова, Досмухамедова, Туркебаева.

"Данные магистральные улицы, общей протяженностью 44 км, ремонтировались с 2008 по 2015 год.

Согласно общестрановому регламенту, межремонтный срок службы среднего ремонта, учитывая дорожно-климатическую зону Алматы (IV), составляет 5 лет. Вместе с тем благодаря новому способу ожидается усиление износостойкости, что предотвратит образование колей и позволит увеличить межремонтный срок с нынешних 5 лет до ожидаемых, со слов экспертов, 8-10 лет", – рассказал глава управления городской мобильности.

Транспорт на дороге. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По его словам, Алматы растет и на дорогах города появляется все больше транспорта.

"Полимерасфальтобетон следует применять на городских скоростных и магистральных улицах на верхних и нижних слоях покрытия.

Уплотнение смеси позволяет обеспечить достаточно высокие характеристики покрытия дорог, соответствующие современным требованиям, особенно на участках с интенсивным движением пассажирского транспорта. Другими словами: полимер используется на магистральных улицах в связи с интенсивностью движения", – рассказал Телибаев.

Спецмашина. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Рабочий. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Преимущества использования полимеров при дорожном строительстве:

увеличение устойчивости к колее и трещинообразованию;

увеличение устойчивости к вымыванию битума;

увеличение срока эксплуатации дорожного покрытия;

укрепление прочности и повышение морозостойкости асфальтобетонного покрытия.

"Учитывая высокую проходимость магистральных дорог, было принято решение охватить данные участки пилотом. После окончания пилотного проекта и анализа будет рассмотрен вопрос охвата других участков дорог", – рассказал Телибаев.

При этом, как отмечается, параллельно традиционными дорожно-ремонтными работами охвачены улицы районного значения.

Основная часть ремонта сосредоточена в микрорайонах на окраинах города – Алгабас, Теректи, Томирис, Карасу, Акбулак, Зердели, Шапагат, Шугыла, Таусамалы, Калкаман, Рахат, Жас Канат и др.

К слову, в ведомстве объяснили, что полимерасфальтобетон укладывается при температуре 150-160 градусов.

После устройства полимерасфальтобетонов для обеспечения соответствующих технических характеристик, а также для набора соответствующей твердости, прочности и снижения температуры полимерасфальтобетонов рекомендуется выдержать в среднем 36 часов до открытия движения.

Также сегодня в акимате Алматы объяснили, почему дороги приходится перекрывать для ремонта в дневное время. По их словам, для того, чтобы асфальтобетонное покрытие служило дольше, оно должно остудиться в течение длительного времени для закрепления свойств.

Напомним, что в Алматы в связи с ремонтом движение по мосту через реку Есентай по проспекту Аль-Фараби ограничили на все лето.

Кроме того, из-за реконструкции теплосетей до 30 августа будет ограничено движение по нескольким улицам в четырех районах города.

Помимо этого в Алматы временно перекроют участки проспектов Аль-Фараби и Абая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028047-dorogi-almaty-nachali-remontirovat-novym-sposobom/