Движение в четырех районах Алматы ограничат до 30 августа
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Из-за реконструкции теплосетей до 30 августа текущего года будет ограничено движение по нескольким улицам в четырех районах города, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АлТС.
Как уточнили в компании, данные работы являются плановыми.
С 8 июня по 30 августа будет ограничено движение автомототранспорта по следующим улицам:
- В Медеуском районе закроют проезд по улице Кажымукана (от улицы Госпитальная до проспекта Достык).
- В Бостандыкском районе движение приостановят по улице Гагарина (от улицы Ходжанова до улицы Ескараева), по улице Ескараева (от улицы Гагарина до улицы Розыбакиева).
- В Жетысуском районе закроют проезд по северной стороне проспекта Райымбека (от улицы Байзакова до улицы Казакова), далее по улице Казакова (от проспекта Райымбека до улицы Бродского).
- В Ауэзовском районе проезд закроют по западной стороне улицы Малая Саина (между улицей Улугбека и Шаляпина).
"Вводимые ограничения необходимы для обеспечения безопасности работ по реконструкции трубопроводов, пролегающих под проезжей частью названных уличных сегментов", - уточнили в компании.
Подчеркивается, что в этот период горячая вода в дома будет подаваться по временным схемам.
"Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанных городских участков", - обратились в компании.
Отметим, на днях акимат Алматы предупредил горожан, что до конца лета в связи со строительно-монтажными работами движение по мосту через реку Есентай будет ограничено.
Как уточнили в администрации города, движение автотранспорта в восточном направлении вместо трех полос будет осуществляться по двум полосам. Движение в западном направлении будет осуществляться в прежнем режиме.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023933-dvizhenie-v-chetyreh-rayonah-almaty-ogranichat-do-30-avgusta/