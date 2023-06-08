Движение в четырех районах Алматы ограничат до 30 августа

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Из-за реконструкции теплосетей до 30 августа текущего года будет ограничено движение по нескольким улицам в четырех районах города, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АлТС.

Как уточнили в компании, данные работы являются плановыми.

С 8 июня по 30 августа будет ограничено движение автомототранспорта по следующим улицам:

В Медеуском районе закроют проезд по улице Кажымукана (от улицы Госпитальная до проспекта Достык).

закроют проезд по улице Кажымукана (от улицы Госпитальная до проспекта Достык). В Бостандыкском районе движение приостановят по улице Гагарина (от улицы Ходжанова до улицы Ескараева), по улице Ескараева (от улицы Гагарина до улицы Розыбакиева).

движение приостановят по улице Гагарина (от улицы Ходжанова до улицы Ескараева), по улице Ескараева (от улицы Гагарина до улицы Розыбакиева). В Жетысуском районе закроют проезд по северной стороне проспекта Райымбека (от улицы Байзакова до улицы Казакова), далее по улице Казакова (от проспекта Райымбека до улицы Бродского).

закроют проезд по северной стороне проспекта Райымбека (от улицы Байзакова до улицы Казакова), далее по улице Казакова (от проспекта Райымбека до улицы Бродского). В Ауэзовском районе проезд закроют по западной стороне улицы Малая Саина (между улицей Улугбека и Шаляпина).

"Вводимые ограничения необходимы для обеспечения безопасности работ по реконструкции трубопроводов, пролегающих под проезжей частью названных уличных сегментов", - уточнили в компании.

Подчеркивается, что в этот период горячая вода в дома будет подаваться по временным схемам.

"Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанных городских участков", - обратились в компании.

Отметим, на днях акимат Алматы предупредил горожан, что до конца лета в связи со строительно-монтажными работами движение по мосту через реку Есентай будет ограничено.

Как уточнили в администрации города, движение автотранспорта в восточном направлении вместо трех полос будет осуществляться по двум полосам. Движение в западном направлении будет осуществляться в прежнем режиме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023933-dvizhenie-v-chetyreh-rayonah-almaty-ogranichat-do-30-avgusta/