Движение по Аль-Фараби в районе Есентая ограничат на все лето в Алматы

Река Есентай. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В связи со строительно-монтажными работами движение по мосту через реку Есентай будет ограничено, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

"В связи с началом производства строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция моста через реку Есентай по проспекту Аль-Фараби в городе Алматы" с 08:00 6 июня 2023 года до 1 сентября 2023 года движение по мосту через реку Есентай будет ограничено.

Движение автотранспорта в восточном направлении вместо трех полос будет осуществляться по двум полосам. Движение в западном направлении будет осуществляться в прежнем режиме", – говорится в сообщении.

Жителей и гостей города попросили корректировать свой маршрут заранее.

По информации на сайте экологического общества "Зеленое спасение", река Есентай – одна из трех крупных рек города Алматы. Ее длина равна 43 километрам.

Река Есентай является искусственным левым рукавом реки Малая Алматинка и берет свое начало чуть ниже поворота в поселок Бутаковка, западнее улицы Горной. Данное сооружение было построено во второй половине XIX века с целью отвода талых и паводковых вод.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023286-most-cherez-odnu-iz-rek-v-almaty-ogranichat-na-neskolko-mesyatsev/