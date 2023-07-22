Участок улицы Саина перекрыли в Алматы

Ремонт дороги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы до обеда завтрашнего дня перекрыт участок улицы Саина. На участке запустят реверсивное движение, сообщает акимат мегаполиса в официальном Telegram-канале Almaty_Joly.

"В связи с проведением среднего ремонта по улице Саина от улицы вдоль БАКа до улицы Монке би, с 21:00 21 июля до 14:00 23 июля будет полностью перекрыто движение по западной стороне проезжей части. Улица проходит рядом с микрорайоном Саялы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что за безопасностью движения следят 6 экипажей патрульной полиции. Также установлены знаки ограничения скорости 40 км/час, разделение по полосам обознается конусными светоотражающими фишками.

"Перед началом реверсивного движения с обеих сторон будут выставлены ограждения, которые будут разделять транспортные потоки", – добавили представители акимата.

Добавим, что согласно ПДД РК, знак "Реверсивное движение" обозначает начало участка дороги, на котором на одной или нескольких полосах направление движения может изменяться на противоположное.

Схема перекрытия движения. Фото: t.me/AlmatyJoly

Также напомним, что сейчас в Алматы перекрыт проезд по двум участкам улицы Шагабутдинова. Один их них будет перекрыт до 4 августа, второй – до 11 августа.

В начале июня движение по мосту через реку Есентай по проспекту Аль-Фараби ограничили до сентября в связи со строительно-монтажными работами. В городском акимате показали, как будет выглядеть мост после их завершения.

Кроме того, из-за реконструкции теплосетей до 30 августа будет ограничено движение по нескольким улицам в четырех районах южной столицы.

Недавно аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, почему в южной столице одновременно начали ремонтировать проспекты Аль-Фараби и Абая.

По его словам, проспект Аль-Фараби не ремонтировали средним ремонтом с 2010 года, а проспект Абая – с 2015 года. При этом, как отметил Досаев, обычно межремонтный цикл составляет 5-7 лет.

"Получается, что по Аль-Фараби мы пропустили два межремонтных цикла. Если бы мы не сделали ремонт в этом году, то зиму не пережили бы. Это вопрос качества", – сказал он.

При этом ранее в акимате рассказывали о новом способе ремонта дорог. Благодаря новому способу ожидается усиление износостойкости, что предотвратит образование колей и позволит увеличить межремонтный срок с нынешних 5 лет до ожидаемых, со слов экспертов, 8-10 лет.

Однако время набора прочности для смесей с новыми полимерами составляет в среднем 36 часов. Именно поэтому перекрывать дороги на ремонт необходимо и в дневное время.

"Акимат Алматы убедительно просит горожан с пониманием отнестись к вынужденным временным ограничениям на дорогах. Это необходимая мера, чтобы дороги города служили нам дольше", – обращались к жителям представители городской администрации.

Добавим, сегодня стало известно, что еще два участка проспекта Аль-Фараби перекрыли в Алматы на ближайшие два дня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029679-uchastok-ulitsy-saina-perekryli-v-almaty/