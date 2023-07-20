Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Участки одной улицы перекроют для транспорта в Алмалинском районе Алматы

Опубликовано:

Дорожный знак
Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы с 21 июля перекроют проезд по двум участкам улицы Шагабутдинова. Перекрытие объяснили плановыми работами на трубопроводе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Проезд по двум участкам улицы Шагабутдинова в Алмалинском районе закроют для транспорта в Алматы.

С 21 июля по 4 августа закроют движение для автотранспорта по улице Шагабутдинова от улицы Макатаева до улицы Гоголя. Движение будет перекрыто в обе стороны.

Участок улицы Шагабутдинова
Улица Шагабутдинова (от Макатаева до Гоголя). Скриншот: 2gis.kz

С 21 июля по 11 августа движение для транспорта перекроют по улице Шагабутдинова от улицы Айтеке би до улицы Гоголя. В этом случае движение будет закрыто в одну сторону – в восточном направлении.

Участок улицы Шагабутдинова
Улица Шагабутдинова (от Гоголя до Айтеке би). Скриншот: 2gis.kz

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности жителей при проведении текущих плановых работ на трубопроводе, пролегающем под проезжей частью вышеуказанного уличного сегмента", – пояснили в акимате.

Ранее сегодня стало известно, что в Алматы на несколько дней перекроют еще один участок проспекта Абая.

Также напомним, что в городе сейчас проводятся ремонтные работы на проспектах Абая и аль-Фараби.

В начале июня движение по мосту через реку Есентай по проспекту аль-Фараби ограничили до сентября в связи со строительно-монтажными работами. В городском акимате показали, как будет выглядеть мост после их завершения.

Кроме того, из-за реконструкции теплосетей до 30 августа будет ограничено движение по нескольким улицам в четырех районах южной столицы.

Недавно аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, почему в южной столице одновременно начали ремонтировать проспекты аль-Фараби и Абая.

По его словам, проспект аль-Фараби не ремонтировали средним ремонтом с 2010 года, а проспект Абая – с 2015 года. При этом, как отметил Досаев, обычно межремонтный цикл составляет 5-7 лет.

"Получается, что по Аль-Фараби мы пропустили два межремонтных цикла. Если бы мы не сделали ремонт в этом году, то зиму не пережили бы. Это вопрос качества", – сказал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029448-uchastki-odnoy-ulitsy-perekroyut-dlya-transporta-v-almalinskom-rayone-almaty/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.