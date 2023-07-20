Участки одной улицы перекроют для транспорта в Алмалинском районе Алматы
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В Алматы с 21 июля перекроют проезд по двум участкам улицы Шагабутдинова. Перекрытие объяснили плановыми работами на трубопроводе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
Проезд по двум участкам улицы Шагабутдинова в Алмалинском районе закроют для транспорта в Алматы.
С 21 июля по 4 августа закроют движение для автотранспорта по улице Шагабутдинова от улицы Макатаева до улицы Гоголя. Движение будет перекрыто в обе стороны.
С 21 июля по 11 августа движение для транспорта перекроют по улице Шагабутдинова от улицы Айтеке би до улицы Гоголя. В этом случае движение будет закрыто в одну сторону – в восточном направлении.
"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности жителей при проведении текущих плановых работ на трубопроводе, пролегающем под проезжей частью вышеуказанного уличного сегмента", – пояснили в акимате.
Ранее сегодня стало известно, что в Алматы на несколько дней перекроют еще один участок проспекта Абая.
Также напомним, что в городе сейчас проводятся ремонтные работы на проспектах Абая и аль-Фараби.
В начале июня движение по мосту через реку Есентай по проспекту аль-Фараби ограничили до сентября в связи со строительно-монтажными работами. В городском акимате показали, как будет выглядеть мост после их завершения.
Кроме того, из-за реконструкции теплосетей до 30 августа будет ограничено движение по нескольким улицам в четырех районах южной столицы.
Недавно аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, почему в южной столице одновременно начали ремонтировать проспекты аль-Фараби и Абая.
По его словам, проспект аль-Фараби не ремонтировали средним ремонтом с 2010 года, а проспект Абая – с 2015 года. При этом, как отметил Досаев, обычно межремонтный цикл составляет 5-7 лет.
"Получается, что по Аль-Фараби мы пропустили два межремонтных цикла. Если бы мы не сделали ремонт в этом году, то зиму не пережили бы. Это вопрос качества", – сказал он.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029448-uchastki-odnoy-ulitsy-perekroyut-dlya-transporta-v-almalinskom-rayone-almaty/