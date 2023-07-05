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Как будет выглядеть мост через Есентай после реконструкции, показали в акимате Алматы

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Мост через реку Есентай
Вид, открывающийся на мосту. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Строительно-монтажные работы на мосту через реку Есентай в Алматы начались с начала июня этого года. В акимате показали, как будет выглядеть мост после завершения работ, передает корреспондент NUR.KZ.

Напомним, что строительно-монтажные работы по реконструкции моста через реку Есентай по проспекту Аль-Фараби начались 6 июня и завершатся 1 сентября. В связи с этим движение на мосту власти города ограничили.

"Движение автотранспорта в восточном направлении вместо трех полос будет осуществляться по двум полосам. Движение в западном направлении будет осуществляться в прежнем режиме", – сообщали в акимате города.

Из-за этих ограничений, как стало известно позднее, возникли заторы длиной в несколько километров, которые длятся в течение всего дня и сохраняются в позднее вечернее и даже ночное время.

Кроме того, на части проспекта Аль-Фараби начали менять бордюры.

Позже аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, что работы по мосту в ночное время проводить не представляется возможным.

"Мы дорожные работы можем проводить ночью, а на мосту - нет, так как мы проводим работы с подпорками внизу моста. И компания-застройщик не несет ответственности за качество, если они будут проводить работы ночью", – пояснил он.

Между тем, в акимате Алматы поделились эскизами того, как будет выглядеть мост через реку Есентай после завершения реконструкции. Снимки представлены ниже.

Мост через реку Есентай
Мост через реку Есентай. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Мост через Есентай
Вид сверху на мост. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Мост через Есентай
Дорога. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Мост через Есентай
Мост через Есентай. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Мост через реку Есентай
Мост через реку Есентай. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027718-kak-budet-vyglyadet-most-cherez-esentay-posle-rekonstruktsii-pokazali-v-akimate-almaty/

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