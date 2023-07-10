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Зачем перекрывать дороги для ремонта днем, объяснили в акимате Алматы

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Конусы на дороге
Ремонт дороги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Жители Алматы недовольны закрытием важных участков дорог на ремонт в дневное время. Однако специалисты объяснили, что это необходимая мера, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Как подчеркнули в ведомстве, создание асфальтобетонных покрытий имеет свои тонкости и нюансы на всех этапах производства. Для большинства разновидностей асфальтобетона необходимо определенное время, чтобы набрать нужную структуру, твердость и прочность.

Директор направления асфальтобетон и битум немецкого концерна BASF Марио Сандор сообщил, что среди так называемых минусов полимера – закрытие крупных "артерий" города на продолжительный срок в связи с ремонтом.

Ремонт дорог в Алматы
Ремонт дорог в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Представители акимата сообщили, что изучив опыт европейских стран и США, где движение после укладки нового покрытия перекрывается, специалисты приняли решение перенять данный опыт, чтобы увеличить срок службы покрытия. Однако время набора прочности для смесей с полимерами составляет в среднем 36 часов.

"В этом есть своя необходимость. Европейский опыт показывает: для того чтобы асфальтобетонное покрытие было стабильным и показывало хорошие результаты, необходимо перекрытие движения транспортных средств по дороге. Тогда асфальтобетонное покрытие остудится для закрепления свойств.

Мы, конечно, можем открыть дорогу раньше и пустить по ней автомобили, но тогда те свойства, которые необходимы для долгосрочной службы асфальта, не будут соблюдены", – отметил Марио Сандор.

Девушка идет по дороге в Алматы
Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Так, при укладке полимерасфальтобетона его температура составляет 150-160 градусов. После укладки и уплотнения катками смесь остывает до 130-140 градусов, при этом битум по-прежнему находится в вязкой форме.

Для достижения требуемой прочности смесь должна остыть до 40 градусов. В противном случае каркас смеси будет нарушен от воздействия нагрузок от транспортных средств, что приведет в дальнейшем к образованию трещин и сдвигов в виде колеи.

Ремонт дорог в Алматы
Ремонт дорог в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Акимат Алматы убедительно просит горожан с пониманием отнестись к вынужденным временным ограничениям на дорогах. Это необходимая мера, чтобы дороги города служили нам дольше.

Работы по укладке покрытия ведутся в ночное время, однако во избежание ухудшения качества проводимых работ рекомендуется выдержать в среднем 36 часов для остывания поверхности и набора соответствующей твердости и прочности. Данный период, как правило, совпадает с дневным временем, чем и объясняется перекрытие движения", – добавили представители акимата.

Также специалисты объяснили, что укладку горячих смесей следует производить весной и летом при температуре окружающего воздуха не ниже 5°С, осенью – не ниже 10°С.

Ремонт дорог в Алматы
Ремонт дорог в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Планируется все работы по ремонту дорог, сопряженные с перекрытием, завершить до начала осеннего периода (до начала очередного учебного года, с наступлением которого нагрузка на дороги увеличивается)", – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что с 22:00 10 июля до 06:00 13 июля в дневное и ночное время будет полностью перекрыто движение по проспекту Аль-Фараби от улицы Жарокова до улицы Жаксылыка Ушкемпирова в восточном направлении. Объезд будет обеспечен по улицам Жарокова, Тимирязева, Сейфуллина.

Помимо этого с 21:00 9 июля до 6:00 11 июля по проспекту Абая от проспекта Назарбаева до улицы Наурызбай батыра планируется полное перекрытие движения транспортных средств в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия. Объезд будет обеспечен по улицам Курмангазы и Сатпаева, а также проспектам Назарбаева и Сейфуллина.

Ремонт дорог в Алматы
Ремонт дорог в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Кроме того, в связи с проведением ремонта на участке по проспекту Абая в Алматы с 8 июля некоторые из маршрутов изменили схемы движения.

Также напомним, что 6 июня начались строительно-монтажные работы по реконструкции моста через реку Есентай по проспекту Аль-Фараби, они завершатся 1 сентября. В связи с этим движение на мосту было ограничено.

Кроме того, из-за реконструкции теплосетей до 30 августа будет ограничено движение по нескольким улицам в четырех районах южной столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028051-zachem-perekryvat-dorogi-dnem-obyasnili-v-akimate-almaty/

Автор: Александра Гольм
Зачем перекрывать дороги для ремонта днем, объяснили в акимате Алматы

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