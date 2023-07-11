Алматинцы по несколько часов стоят в пробке из-за ремонта на Аль-Фараби (видео)

Ремонт Аль-Фараби в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жители Алматы жалуются на то, что в течение нескольких часов не могут проехать по проспекту Аль-Фараби из-за того, что участок дороги перекрыли на ремонт. Пробки также образовались на прилегающих улицах, через которые алматинцы стараются объехать проспект, а также в центре города, передает корреспондент NUR.KZ.

В Алматы начались строительно-монтажные работы на мосту через реку Есентай. Ранее в акимате показали, как будет выглядеть мост после завершения работ. А также сообщили, что дороги в южной столице начали ремонтировать новым способом.

Движение по нескольким улицам было ограничено, поскольку новая технология ремонта включает использование полимерных материалов. В акимате объяснили, что дороги будут перекрыты в дневное время.

Также аким Алматы Ерболат Досаев отвечал на вопрос, почему ремонт моста через Есентай не проводят ночью.

Согласно данным Яндекс карт, в настоящее время по проспекту Аль-Фараби наблюдаются пробки, которые сервис оценивает в 7 баллов. Что означает "серьезный уровень пробок".

Пробки в Алматы. Фото. : yandex.kz/maps/162/almaty/probki

Горожане возмущены этой ситуацией и активно делятся в соцсетях фото и видео, на которых им удалось заснять пробку по Аль-Фараби. Так, один из подписчиков паблика kris_p_almaty рассказал, что в пробке застряла даже машина Скорой помощи, которая уже полчаса не может выбраться из затора.

Алматинцы также советуют соотечественникам сообщить всем своим родным о пробке на Аль-Фараби, чтобы те не выезжали на дорогу, иначе они могут потерять полдня.

"Я сдался, устал стоять на Аль-Фараби. Просто оставил машину, поеду на самокате. Старался как мог объехать эту пробку, но это просто невозможно. Сейчас буду идти 15 минут пешком до самоката. Просто посмотрите на это! Это коллапс города!"

Тысячи людей на остановках, тысячи людей идут пешком, — поделился в TikTok блогер Асет Мурзабаев.

Он также посоветовал алматинцам выезжать из дома за три часа.

Видео: TikTok/Асет Мурзабаев.

Над ситуацией начали даже шутить. Так, горожане делятся картинкой, что на ремонт закрыт не только участок дороги, а весь Алматы.

Жители южной столицы активно делятся своими впечатлениями о ситуации в сервисах, где можно отслеживать ситуацию с пробками в городе. Здесь тоже многие пытаются относится к проблеме с юмором.

"Продам машину дешево, через Каспи оформимся, пол Аль-Фараби уже проехал", "Джиги, вы там живи или нет?", "Обменяю машину в начале очереди", "Крепитесь, я в сторону Калкамана за 45 секунд проехал, а вам три часа стоять", — шутят алматинцы в 2ГИС.

Горожане также сообщают, что в прошедшие выходные в честь Дня столицы в Алматы также были пробки, в которых автомобилисты застряли на несколько часов.

Горожан предупредили, что проезд по Аль-Фараби и Абая временно перекроют с 10 июля (понедельник) до 06:00 13 июля (четверг).

Строительно-монтажные работы по реконструкции моста через реку Есентай по проспекту Аль-Фараби завершатся 1 сентября.

Кроме того, из-за реконструкции теплосетей до 30 августа будет ограничено движение по нескольким улицам в четырех районах южной столицы.

В городском акимате сообщили, что более 10 автобусов изменят маршруты из-за ремонта дорог в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028216-eto-kollaps-goroda-almatintsy-po-neskolko-chasov-stoyat-v-probke-iz-za-remonta-na-al-farabi-video/