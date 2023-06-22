Транспортный коллапс: почему ремонт моста через Есентай не проводят ночью, объяснил аким Алматы

Работы на Аль-Фараби. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Аким Алматы Ерболат Досаев во время брифинга на площадке СЦК ответил, почему нельзя проводить дорожные работы в ночное время, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы специально готовили дорожную карту, связанную с расширением моста на Есентае. Мы оставили две полосы.

Мы дорожные работы можем проводить ночью, а на мосту - нет, так как мы проводим работы с подпорками внизу моста. И компания-застройщик не несет ответственности за качество, если они будут проводить работы ночью", - рассказал аким Алматы.

Досаев отметил, что в ночное время обычно раскатывается дорожное полотно.

"Я попросил ДП поставить регулировщиков. По замерам - у нас проспект Аль-Фараби стоял и так. Я также попросил увеличить количество общественного транспорта, который будет ездить от ВОАД до Саина", - добавил он.

Напомним, в начале июня в Алматы начали реконструкцию моста через реку Есентай по проспекту Аль-Фараби, из-за чего было ограничено движение. Это привело к образованию жутких заторов на проспекте, что крайне возмутило местных жителей.

Ранее в акимате города также сообщали, что по проспекту Аль-Фараби от улицы Аскарова до проспекта Достык, протяженностью более 9 км, начаты работы по среднему ремонту. Проектом предусмотрена реконструкция моста и строительство двух велопешеходных мостов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025926-pochemu-ne-provodyat-remont-mosta-cherez-esentay-nochyu-rasskazal-akim-almaty/