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Какие улицы будут перекрыты в Алматы в ближайшее время, рассказали в полиции

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Дорога, перекрытая на ремонт
Ремонт дороги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Из-за планового ремонта дорог в Алматы в ближайшие несколько дней будет ограничено движение по нескольким крупным проспектам, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП южной столицы.

Сообщается, что в связи с проведением плановых работ по среднему ремонту (при благоприятных погодных условиях) движение транспорта временно будет ограничено на следующих участках:

  • С 23:00 8 июля до 06:00 10 июля – в дневное и ночное время будет полностью ограничено движение по проспекту Абая от улицы Тлендиева до улицы Розыбакиева в восточном направлении, по улице Тлендиева от улицы Сатпаева в северном направлении. Объезд будет осуществляться по улице Утеген батыра, улице Сатпаева и проспекту Толе би.
  • С 21:00 9 июля до 06:00 11 июля – в дневное и ночное время будет полностью ограничено движение по проспекту Абая от проспекта Назарбаева до улицы Наурызбай батыра в западном направлении. Объезд будет осуществляться по улице Курмангазы, улице Сатпаева, проспекту Назарбаева и проспекту Сейфуллина.
  • С 22:00 10 июля до 06:00 13 июля – в дневное и ночное время будет полностью ограничено движение по проспекту Аль-Фараби от улицы Жарокова до улицы Ж.Ушкемпирова в восточном направлении. Объезд будет осуществляться по улице Жарокова, улице Тимирязева, проспекту Сейфуллина, улице Исиналиева и улице Восточная.

"Во избежание затора и аварийных ситуаций, Департамент полиции города Алматы просит заранее корректировать свой маршрут движения и строго соблюдать требования ПДД", – добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением ремонта на участке по проспекту Абая в Алматы с сегодняшнего дня некоторые из маршрутов изменят схемы движения.

Также напомним, что 6 июня начались строительно-монтажные работы по реконструкции моста через реку Есентай по проспекту Аль-Фараби, они завершатся 1 сентября. В связи с этим движение на мосту было ограничено.

Кроме того, из-за реконструкции теплосетей до 30 августа будет ограничено движение по нескольким улицам в четырех районах южной столицы.

Добавим, что средний ремонт предусматривает периодическое выполнение работ, связанных с восстановлением первоначальных эксплуатационных качеств дороги и сооружений на них. Такое определение приводится в специальной классификации видов работ для содержания улиц населенных пунктов.

При этом виде ремонта производят периодическое восстановление слоя износа и ровности дорожных покрытий, а также исправление повреждений земляного полотна, водоотвода, искусственных, защитных, укрепительных, регуляционных и других дорожных сооружений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027879-kakie-ulitsy-budut-perekryty-v-almaty-v-blizhayshee-vremya-rasskazali-v-politsii/

Автор: Александра Гольм
Какие улицы будут перекрыты в Алматы в ближайшее время, рассказали в полиции

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