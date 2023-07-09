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Проезд по Аль-Фараби и Абая временно перекроют в Алматы

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Знак "Проезд запрещен"
Знак. Иллюстративное фото: Grigorenko/Getty Images

В Алматы перекроют участки проспектов Аль-Фараби и Абая из-за проведения ремонтных работ, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По данным ведомства, с 22:00 10 июля (понедельник) до 06:00 13 июля (четверг) в дневное и ночное время будет полностью перекрыто движение по проспекту Аль-Фараби от улицы Жарокова до улицы Жаксылыка Ушкемпирова в восточном направлении.

Объезд будет обеспечен по улицам Жарокова, Тимирязева, Сейфуллина.

Помимо этого с 21:00 9 июля (воскресенье) до 6:00 11 июля (вторник) по проспекту Абая от проспекта Назарбаева до улицы Наурызбай батыра планируется полное перекрытие движения транспортных средств в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия.

Объезд будет обеспечен по улицам Курмангазы и Сатпаева, а также проспектам Назарбаева и Сейфуллина.

Еще в акимате сообщили, что 10 июля с 06:00 будет открыто движение по проспекту Абая на участке от улицы Тлендиева до улицы Розыбакиева.

Там завершен средний ремонт с использованием полимерасфальтобетона.

Напомним, из-за реконструкции теплосетей до 30 августа будет ограничено движение по нескольким улицам в четырех районах южной столицы, а именно:

  • в Медеуском районе закроют проезд по улице Кажымукана (от улицы Госпитальная до проспекта Достык).
  • в Бостандыкском районе движение приостановят по улице Гагарина (от улицы Ходжанова до улицы Ескараева), по улице Ескараева (от улицы Гагарина до улицы Розыбакиева).
  • в Жетысуском районе закроют проезд по северной стороне проспекта Райымбека (от улицы Байзакова до улицы Казакова), далее по улице Казакова (от проспекта Райымбека до улицы Бродского).
  • в Ауэзовском районе проезд закроют по западной стороне улицы Малая Саина (между улицей Улугбека и Шаляпина).

А движение по Аль-Фараби в районе Есентая ограничат на все лето.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027952-proezd-po-al-farabi-i-abaya-vremenno-perekroyut-v-almaty/

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