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Смаилов заявил о необходимости пересмотреть тарифы на воду

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Вода течет из крана
Вода. Иллюстративное фото: pixabay.com

Премьер-министр на заседании правительства заявил о прогнозируемом дефиците воды в Казахстане – одной из главных проблем водообеспечения являются внутренние недоработки, передает корреспондент NUR.KZ.

"Наибольшее количество орошаемых земель расположено в южных регионах страны. Вопрос обеспечения их поливной водой всегда стоял очень остро.

Арало-Сырдарьинский и Шу-Таласский бассейны являются наиболее зависимыми от поступления воды из соседних стран. Согласно научным прогнозам, объем данного стока будет снижаться и далее. В перспективе к 2040 году дефицит водных ресурсов составит порядка 15 куб. км в год", – заявил Алихан Смаилов.

Одной из основных проблем обеспечения водой премьер назвал внутренние недоработки, как в инфраструктуре, так и в организации работы.

"Необходимо наладить максимально эффективное использование имеющихся водных ресурсов. В стране порядка 65% водопотребления приходится на сельское хозяйство. При этом из-за неудовлетворительного состояния поливных каналов потери при транспортировке воды до полей составляют около половины. Это большие потери", – заявил Смаилов.

Он добавил, что в Казахстане нужно привести в надлежащее состояние все оросительные каналы и водохранилища, а также рационально распределять поливную воду.

"Для этого Министерству сельского хозяйства с акиматами необходимо активизировать работу с фермерами по диверсификации сельхозкультур.

Отдельно стоит отметить действующий уровень тарифов на поливную воду. Глава государства отмечал, что имеющиеся тарифы не стимулируют к более бережному отношению к воде. В связи с чем необходимо пересмотреть тарифную политику в этой сфере, а главное – подходы людей к расходу воды.

В целом министерствам экологии и природных ресурсов, сельского хозяйства и акиматам регионов следует усилить работу по выполнению всех намеченных планов по прохождению вегетационного периода", – заявил Смаилов.

Напомним, в августе прошлого года в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов заявляли, что в Туркестанской, Жамбылской и Кызылординской областях, где непосредственно занимаются сельским хозяйством, наблюдается дефицит воды.

В конце апреля этого года в ведомстве рассказали, что дефициту подвержены южные регионы по поливной воде, а также западные регионы в связи с засушливостью и маловодьем.

Премьер-министр Алихан Смаилов высказался о необходимости экономии водных ресурсов. Он поручил внести конкретные предложения по внедрению новой тарифной политики на воду. Позже глава правительства раскритиковал чиновников из-за ситуации с водой в стране.

Между тем президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Центральной Азии грозит дефицит воды.

Ранее в январе директор ГКП "Алматы Су" отмечал, что нехватки воды в Алматы нет. Тогда как многие из астанчан уже продолжительное время сталкиваются с ее дефицитом.

Стоит отметить, что Казахстан недавно оказался в рейтинге стран с дешевой водой, но с риском ее дефицита.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027474-kakogo-obema-vody-budet-ne-hvatat-kazahstanu-v-blizhayshie-gody-sprognoziroval-premer-ministr/

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