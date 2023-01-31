Есть ли в южной столице дефицит воды, рассказали в "Алматы Су"

Люди на улицах Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Директор ГКП "Алматы Су" Ильяс Казиев на РСК рассказал, наблюдается ли в Алматы дефицит воды. По его словам, запасы воды двукратно перекрывают потребности города, однако есть проблемы с садоводческими обществами, которые недавно были присоединены к Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Казиев отметил, что дефицита воды в Алматы нет. По его словам, имеющийся запас воды в два раза превышает потребности города.

"Больше половины воды у нас добывается из подземных месторождений. Это Алматинское и Талгарское. Запасы этих месторождений составляют более полутора миллионов кубов в сутки. Это двукратно превышает потребность города в воде. С учетом поверхностной воды (Большая и Малая Алматинка, Аксай, Каргалы). В этом плане нам повезло", — заявил Ильяс Казиев.

Однако, по его словам, проблемы с вододефицитом есть в присоединенных к городу микрорайонах. Это бывшие садоводческие общества в Медеуском и Наурызбайском районах.

"В этих местах водоисточники не были предусмотрены. Но строящиеся в настоящее время фильтровальные станции предназначены для централизованного водоснабжения именно этих районов. Там дефицит в течение нескольких лет будет преодолен", — сказал Казиев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007409-est-li-v-yuzhnoy-stolitse-defitsit-vody-rasskazali-v-almaty-su/