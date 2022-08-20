Запасы воды почти исчерпаны в трех областях Казахстана

Архивное фото Сырдарьи: t.me/minecology

В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов заявили, что в южных регионах Казахстана запасы воды почти себя исчерпали. Дефицит наблюдается в Туркестанской, Жамбылской и Кызылординской областях, где непосредственно занимаются сельским хозяйством, передает КТК.

В ведомстве планируют ужесточить контроль за нарушениями, чтобы воды хватало как населению, так и предпринимателям.

Однако для этого как минимум нужно увеличить количество инспекторов. На текущий момент в Казахстане всего 62 человека проверяют, насколько правильно используются водные ресурсы.

В Минэкологии пояснили, что для полноценной и качественной работы нужно около 600 таких сотрудников.

Также специалисты считают, что необходимо изменить законодательство, ведь сейчас о проверке бизнесменов предупреждают заранее. И они успевают подготовиться.

"Действующая система госконтроля требует сначала посадить в план, предупредить предпринимателя заблаговременно, выйти на проверку. На все это уходит от нескольких месяцев до полугода. За это время мы, уже придя туда, не можем это зафиксировать. Надзор предполагает только оперативное время", - отметил руководитель управления Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Марат Иманалиев.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1984071-zapasy-vody-pochti-ischerpany-v-treh-oblastyah-kazahstana/