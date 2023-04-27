Какие регионы Казахстана испытывают дефицит воды

Раковина. Иллюстративное фото: pexels.com

Зампред Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Максат Аяшев на брифинге в СЦК высказался о дефиците воды в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Максат Аяшев отметил, что Казахстан имеет в последние несколько лет по разным регионам цикл маловодья на реках.

"Принимаются меры по правильному распределению между водопользователями, между регионами, тем самым находим выходы из положения.

Угроза, тем не менее, имеется в связи с маловодьем. Наиболее подвержены дефициту воды южные регионы по поливной воде, также западные регионы в связи с засушливостью и маловодьем", – заявил он.

Остальные регионы, по его словам, менее подвержены такому риску.

"Маловодье даже в центральном Казахстане мы наблюдаем. Такие полноводные реки, как Нура, сейчас мелеют", – добавил спикер.

Дефицит воды в Казахстане

В конце марта стало известно, что из-за роста населения столицы и интенсивной застройки в Астане наблюдается дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды.

Как сообщили в ГКП "Астана Су Арнасы", в определенные часы вода в столице будет подаваться в режиме повышенного давления, а все остальное время – в пониженном режиме. Эти меры будут действовать до запуска новой насосно-фильтровальной станции.

Позже Кульгинов сообщил, что станцию по очистке воды начали проектировать еще в 2020 году, во время пандемии, так как были прогнозы по росту населения столицы. И летом этого года, по его словам, объект будет завершен. Тогда астанчане будут иметь достаточное количество воды.

Кроме того, аким Астаны Женис Касымбек объяснял, какие ограничения на строительство вводятся в городе из-за нагрузки на инфраструктуру и быстрого роста населения.

Между тем в конце января на совещании по вопросам развития столицы Токаев говорил об актуальности проблемы с резервными источниками водоснабжения в Астане. По его словам, в маловодные периоды может возникнуть реальная угроза: город останется без воды. Он поручил Минэкологии проработать все предложения акимата об увеличении водообеспечения Астанинского водохранилища.

В апреле глава государства также дал поручения акиму столицы по водообеспечению столицы.

Тем временем директор ГКП "Алматы Су" Ильяс Казиев также рассказал, наблюдается ли в Алматы дефицит воды. По его словам, запасы воды двукратно перекрывают потребности города, однако есть проблемы с садоводческими обществами, которые недавно были присоединены к городу.

Добавим, что еще в августе прошлого года в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов заявили, что в южных регионах Казахстана запасы воды почти себя исчерпали. Дефицит наблюдается в Туркестанской, Жамбылской и Кызылординской областях, где непосредственно занимаются сельским хозяйством.

Также стоит отметить, что в марте Казахстан оказался в рейтинге стран с дешевой водой, но с риском ее дефицита. Среди 44 стран, которые к 2040 году столкнутся с "высоким" или "чрезвычайно высоким" уровнем нехватки воды, окажется и наше государство. То есть прогнозируемое соотношение водозабора к водоснабжению (уровень дефицита воды) в 2040 году может превысить 80%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018516-kakie-regiony-kazahstana-ispytyvayut-defitsit-vody/