Казахстан оказался в рейтинге стран с дешевой водой, но с риском ее дефицита

Бутылка с водой. Иллюстративное фото: v.ivash/freepik.com

Вода является ценным ресурсом не только для отдельного человека, но и всей экономики. Однако в будущем многие страны могут столкнуться с ее нехваткой. Читайте об этом в материале NUR.KZ.

Наличие питьевой воды жизненно необходимо для поддержки жизнедеятельности человека. Поэтому данный ресурс называют источником жизни, а иногда и вовсе нефтью 21 века.

Дело в том, что из-за уменьшения источников пресной воды (таяние горных ледников) данный ресурс может стать особенно ценным в будущем. Поэтому его наличие и вероятный дефицит могут указывать на потенциальные риски для стран.

О том, как на данный момент обстоят дела в Казахстане и других государствах со стоимостью питьевой воды, рассказал сайт GlobalProductPrices.com.

Стоимость воды в Казахстане и других странах

Среди 92 стран, включенных в базу исследования, средняя стоимость бутылки питьевой воды (1,5 литра) в сентябре 2022 года составляла 0,71 доллара США. При этом самая высокая – на Филиппинах (2,02 доллара).

Также в пятерку лидеров по дороговизне вошли:

Австралия – 2 доллара США за бутылку воды;

за бутылку воды; Макао – 1,79 доллара ;

; Сингапур – 1,75 доллара ;

; Уругвай – 1,65 доллара за 1,5 литра воды.

Рейтинг стран по стоимости бутылки питьевой воды (1,5 литра). Источник: globalproductprices.com

Казахстан в этом рейтинге занял 37 место. Согласно данным исследования, стоимость одной бутылки питьевой воды в среднем по стране составляла 0,69 доллара США. По курсу на сентябрь 2022 года это равно 328,8 тенге.

При этом дешевле вода оказалась в России (0,65 доллара), Германии (0,64 доллара), Голландии (0,53 доллара), Беларуси (0,49 доллара) и Японии (0,45 доллара). А самая низкая цена зафиксирована в Египте – 0,14 доллара.

В то же время Казахстан вошел в список стран, которым грозит острая нехватка воды в будущем.

Риски дефицита воды

Согласно данным сайта Statista, прогнозы всемирных исследований указывают, что некоторые страны испытывают проблему с доступом к безопасным источникам воды (дефицитом). Под нехваткой воды подразумевается использование государством 25% и более от своих возобновляемых ресурсов пресной воды.

А к 2040 году эта проблема может существенно ухудшиться.

Прогноз о нехватке воды в мире на 2040 год. Источник: statista.com

Так, исследователи указывают, что среди 44 стран, которые к этому периоду столкнутся с "высоким" или "чрезвычайно высоким" уровнем нехватки воды, окажется и Казахстан. То есть прогнозируемое соотношение водозабора к водоснабжению (уровень дефицита воды) в 2040 году может превысить 80%.

Такой же прогноз затрагивает и другие страны Центральной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки.

Ранее мы рассказывали о разнице доходов населения Казахстана в зависимости от региона проживания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2014138-kazahstan-okazalsya-v-reytinge-stran-s-deshevoy-vodoy-no-s-riskom-ee-defitsita/