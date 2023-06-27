На возмущения казахстанцев из-за повышения тарифов на тепло ответил глава Минэнерго

Алмасадам Саткалиев. Фото: пресс-служба правительства РК

Глава Министерства энергетики Алмасадам Саткалиев сегодня в кулуарах кабмина объяснил необходимость повышения тарифов на тепло в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Алмасадам Саткалиев указал на существенный износ данных объектов.

"Повышение тарифов, которое планируется по теплу, тепловой части, в первую очередь, мы определили приоритеты, то есть подготовка к зиме, проведение срочных ремонтов. Также критическим является повышение заработных плат, особенно производственного персонала. Ну и в целом будем, конечно, думать по модернизации данных объектов", – заявил он.

Министр напомнил, что по всем теплоэлектроцентралям составлены дорожные карты. Проведен глубокий аудит, составлена карта рисков.

"Также на конечную цену по теплу будет влиять модернизация теплоэлектроцентрали. Там данный пакет министерства индустрии идет за счет средств республиканского и местных бюджетов", – добавил глава Минэнерго.

Журналисты поинтересовались, какую нагрузку несут бизнесмены, которые содержат ТЭЦ. По их словам, казахстанцы возмущены тем, что восстанавливать станции будут за их счет, за счет повышения тарифов.

"В разрезе конкретных объектов по Экибастузской ТЭЦ – 50% на себя взяли бизнесмены. По Риддеру – ставится вопрос не только участия собственников, но и вхождение государства в устав предприятия.

По другим объектам – степень ответственности собственников, безусловно, будет рассмотрена. Будет принято точечно решение. В соответствии с планом ремонт завершается в ноябре. В соответствии с графиком мы идем", – резюмировал Саткалиев.

Ранее мы писали, что в Астане планируют с июля повысить тариф на тепло более чем в два раза. Данная мера объясняется необходимостью средств на ремонт теплосетей. Об увеличении тарифа на услуги теплоснабжения с 1 июля предупредили также алматинцев.

Сегодня на заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что оценивает подготовку к отопительному сезону как неудовлетворительную. Он пригрозил чиновникам увольнениями, если ситуация не изменится.

Напомним, что повышение тарифов на комуслуги в этом году анонсировал глава Минацэкономики Алибек Куантыров еще в конце прошлого года.

Он отметил, что в разных регионах рост будет разным: в каких-то городах увеличится на 10%, в каких-то – на 25%. При этом наибольший рост тарифов, по его словам, ожидается в Экибастузе и Риддере, так как там зафиксирован наиболее сильный износ системы.

Недавно вице-министр энергетики рассказал, что к ним поступает много заявок от монополистов в части повышения тарифов. Свои заявки они объясняют необходимостью повышения зарплат и ростом цен на уголь и газ.

Министр энергетики Саткалиев пояснил, что цены на тарифы будут повышаться в соответствии с уровнем инфляции, установленной правительством, и в соответствии с инвестиционными программами энергообъектов, утвержденных соответствующими госорганами.

Мы также подробно писали, где ожидается повышение тарифов на комуслуги в Казахстане и на что именно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026541-na-vozmuscheniya-kazahstantsev-iz-za-povysheniya-tarifov-na-teplo-otvetil-glava-minenergo/