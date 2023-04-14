Строительство многоэтажных домов без паркинга запретили в Астане

Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На встрече с жителями столицы аким Женис Касымбек заявил, что с этого года в Астане запрещено строительство ЖК без собственного встроенного паркинга, передает корреспондент NUR.KZ.

"Многие дома построены в Астане без внутренних паркингов. С этого года мы запрещаем строительство любых многоквартирных, многоэтажных домов без встроенных паркингов.

Если строительство не предполагает строительство крытого паркинга, такие дома с этого года не будут строиться", – заявил Касымбек, отвечая на жалобу астанчанки о заставленном машинами дворе в ее ЖК.

Напомним, что о запрете строительства высотных домов без паркинга в начале этого года заявил президент Касым-Жомарт Токаев, поскольку детям небезопасно гулять во дворах из-за большого количества авто.

Также президент заявлял, что возле Дома министерств нужно построить отдельную крытую парковку.

Между тем в Алматы планируют построить многоуровневые парковки. По словам акима города, строительство первого многоярусного муниципального паркинга на 267 парковочных мест завершится до конца текущего года.

А в марте президент подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства", согласно которому парковки и кладовки стали самостоятельными видами имущества в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016850-stroitelstvo-mnogoetazhnyh-domov-bez-parkinga-zapretili-v-astane/