Плохую привычку застройщиков назвал аким Женис Касымбек

Женис Касымбек с жителями. Фото: instagram.com/jenis_qasymbek

Аким Астаны Женис Касымбек встретился с жителями четырех проблемных жилых комплексов и озвучил плохую привычку застройщиков. Об этом он написал на своей официальной странице в Instagram.

Градоначальник сообщил, что встретился с жителями ЖК "Актау Сити", "Sapsan", "Казанат 2" и "Аскер 1".

"На объектах либо не ведутся строительные работы, либо крайне медленно. У застройщиков есть плохая привычка - создавать видимость и нагонять спецтехнику только во время встреч с жителями и госорганами", - заявил Женис Касымбек.

По его словам, ряд застройщиков данных ЖК привлечен к административной ответственности. Завершение строительства власти будут держать на контроле.

"Не позволим застройщикам создавать видимость бурной работы. В случае, если не будет реальных темпов строительства, материалы будем направлять в органы для возбуждения дела. Так как данные дома должны были быть завершены несколько лет назад", - сказал аким Астаны.

Напомним, ранее Женис Касымбек провел встречу с жителями Есильского района. Рассказать о своих наболевших проблемах к акиму Астаны пришли много людей. В числе озвученных вопросов было несоблюдение сроков сдачи объектов долевого строительства. У горожан накопились претензии к застройщикам.

При этом, как стало известно, столичный акимат в последние годы всерьез занимается проблемой долгостроев. По информации местного исполнительного органа, с середины 2019 года всего было сдано в эксплуатацию 120 проблемных ЖК. В 2023 году 3600 дольщиков должны получить ключи от заветных квартир.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018773-plohuyu-privychku-zastroyschikov-nazval-akim-zhenis-kasymbek/