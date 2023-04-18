Более 30 млрд тенге потеряли казахстанские дольщики из-за ненадежных застройщиков

Стройка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Проблемные вопросы долевого строительства в Казахстане обсудили на совещании под председательством генпрокурора Берика Асылова. Об этом сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры.

Как отметили представители ведомства, за последние два года органы следствия возбудили 20 уголовных дел против недобросовестных застройщиков. Было осуждено 16 лиц.

"Эти застройщики причинили ущерб гражданам на сумму более 30 млрд тенге", – говорится в сообщении.

Также, по данным Генпрокуратуры, к административной ответственности за незаконный сбор средств граждан было привлечено свыше 300 компаний с суммой штрафа на 250 млн тенге.

"Сейчас по стране осталось достроить 44 дома. Большинство из них в столице – 16. Они финансируются за счет государства", – добавили в ведомстве.

Кроме того, генеральный прокурор обратил внимание на незаконные действия застройщиков, привлекающих средства граждан в обход закона под видом других договоров – предварительных, намерений, инвестиций и т.п.

Подчеркивается, что по закону застройщики могут привлекать деньги дольщиков лишь в двух случаях.

когда есть договор с казахстанской жилищной компанией;

при наличии разрешения акимата.

При этом разрешение акимата выдается, если в проекте участвует банк или имеется каркас дома. Также новым законом исключены условия для манипуляций с названием договора.

"Поэтому для привлечения средств граждан застройщикам необходимо заключать договор о долевом участии в жилищном строительстве", – добавили представители Генпрокурауры.

Сообщается, что генеральный прокурор поручил Комитету по делам строительства МИИР РК разработать Единый реестр проблемных жилых домов, который позволит контролировать объекты до ввода их в эксплуатацию.

Также перед столичным акиматом поставлена задача завершить строительство проблемных домов до конца текущего года, а Министерству индустрии и инфраструктурного развития требуется усилить госконтроль в отношении застройщиков.

Как отмечают специалисты на официальном сайте "Электронного правительства", долевое строительство – это довольно распространенная практика в Казахстане. Долевое строительство обладает рядом преимуществ, главным из которых является низкая цена по сравнению со вторичным жильем.

В то же время существуют определенные риски, к примеру, долгое ожидание непосредственно постройки жилого дома или обман со стороны застройщика (уполномоченной компании) при оформлении договора или несоответствие ожиданиям.

Добавим, что согласно Закону РК "О долевом участии в жилищном строительстве" долевое участие в жилищном строительстве организуется одним из следующих способов:

получение гарантии Единого оператора;

участие в проекте банка второго уровня;

привлечение денег дольщиков после возведения каркаса многоквартирного жилого дома.

Отмечается, что уполномоченная компания предоставляет для ознакомления физическим и юридическим лицам, обратившимся в целях заключения договора о долевом участии в жилищном строительстве, следующую информацию на государственном и русском языках:

о наименовании и юридическом адресе застройщика и уполномоченной компании;

о наличии справки, подтверждающей государственную регистрацию (перерегистрацию);

о наличии договора о предоставлении гарантии, заключенного с Единым оператором, и его основных условиях в случае организации долевого участия в жилищном строительстве способом получения гарантии Единого оператора;

о наличии разрешения местного исполнительного органа на привлечение денег дольщиков в случае организации долевого участия в жилищном строительстве способом участия в проекте банка второго уровня или способом привлечения денег дольщиков после возведения каркаса многоквартирного жилого дома;

о реализованных застройщиком проектах строительства многоквартирных жилых домов;

об объекте строительства многоквартирного жилого дома, предполагаемом к строительству;

о наличии документа, подтверждающего соответствующее право уполномоченной компании на земельный участок.

При этом информация об объекте строительства должна включать:

уведомление о начале строительно-монтажных работ;

указание места расположения и описание объекта в соответствии с проектно-сметной документацией;

сведения о сроках его завершения;

основные сведения о подрядчике (генеральном подрядчике), включая наименование, опыт работы в данной сфере, наличие лицензии, информацию о сданных в эксплуатацию объектах строительства, где он действовал в качестве подрядчика (генерального подрядчика).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017298-bolee-30-mlrd-tenge-poteryali-kazahstanskie-dolschiki-iz-za-nenadezhnyh-zastroyschikov/