Работы на почти 80 стройобъектах в Астане приостановили из-за нарушений

Строящийся жилой дом. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На 76 строительных объектах, расположенных в Астане, приостановлены работы из-за выявленных нарушений, сообщается в официальном Telegram-канале столичного акимата.

По информации акимата, на территории города без разрешительных документов велось строительство на 96 строительных объектах.

"Рабочая группа по вопросам самовольной застройки объектов МЖК не только выявляет факты самовольной застройки, но и оказывает всестороннюю помощь застройщикам, которые не имеют разрешительных документаций. Таким образом, из 96 объектов 20 организаций получили все разрешительные документы на строительство. В состав рабочей группы входят сотрудники госорганов, представители общественных организаций, Союза строителей Казахстана и Ассоциации застройщиков Казахстана", – гласит сообщение.

Тем временем на оставшихся 76 объектах – из-за того, что разрешительные документы на ведение строительства отсутствуют – работы приостановили. В числе таких компаний:

ТОО "Mars Project";

ТОО "Aiz Kurylys";

ТОО "Русалдинг Line";

ТОО "Билдинг компани";

ТОО "Expert Consulting Agency Kazakhstan";

ТОО "Тауекел Инжиниринг";

ТОО "Global Millennium";

ТОО "Handan-Astana";

ТОО "Oreol-Group" и другие.

Все субъекты, выполняющие строительство без разрешительных документов, привлечены к административной ответственности с выдачей предписаний на приостановку работ.

Кроме того, как сообщается, по 20 объектам (из 76 объектов), осуществляющим строительство без соответствующего права на землю, будут инициированы исковые заявления по демонтажу в судебные органы.

Отмечается, что в случае выявления новых объектов строительства МЖК без разрешительных документов данные объекты будут признаны самовольным строением и демонтированы.

"Также в городе имеется ряд проблемных вопросов по соблюдению требований закона РК "О долевом участии в жилищном строительстве".

Вместе с тем, в целях информирования горожан и недопущения нарушения закона, на официальных ресурсах акимата и в СМИ систематически публикуется так называемый "черный список" застройщиков, которые не имеют права привлекать деньги дольщиков", – гласит сообщение.

Стройкомпании могут привлекать денежные средства дольщиков только при условии:

получения гарантии Единого оператора жилищного строительства;

участия в проекте банка второго уровня;

привлечения денег дольщиков после возведения каркаса жилого дома (жилого здания).

В акимате Астаны предупреждают: в случае, если с вами заключили сделку в обход действующего закона, следует обращаться Управление контроля и качества городской среды города Астаны. Оно расположено в столице по адресу: улица Бейбитшилик, 9, кабинет 324.

На сайте "Электронного правительства" говорится, что, согласно закону РК "О долевом участии в жилищном строительстве" от 7 апреля 2016 года, долевое участие в жилищном строительстве – это отношения сторон, основанные на договоре о долевом участии в жилищном строительстве. Простыми словами – вы платите деньги, а вам строят и передают жилье.

Договор о долевом участии в жилищном строительстве – договор, заключаемый между уполномоченной компанией и дольщиком, регулирующий правоотношения сторон, связанные с долевым участием в жилищном строительстве, при которых одна сторона обязуется обеспечить строительство жилого дома (жилого здания) и передать по завершении строительства второй стороне долю в жилом доме (жилом здании), а вторая – произвести оплату и принять долю в жилом доме (жилом здании).

Дольщик – физическое лицо (за исключением временно пребывающих иностранцев) или юридическое лицо, заключившее договор о долевом участии в жилищном строительстве с целью получения доли в жилом доме (жилом здании).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011616-raboty-na-pochti-80-stroyobektah-v-astane-priostanovili-iz-za-narusheniy/